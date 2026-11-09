В сельской местности лекарства разрешили продавать в спецмашинах и на почте

В сельской местности лекарства разрешили продавать в спецмашинах и на почтеНо автоаптеки пока заработают лишь в двух регионах
В сельских населенных пунктах, где нет аптек и медорганизаций, продавать медикаменты разрешили в отделениях «Почты России», сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в соцсетях. Еще в двух субъектах страны стартовал эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках. Соответствующие документы подписало правительство.
В почтовых отделениях будут отпускать более 100 наиболее востребованных при амбулаторном лечении безрецептурных препаратов – они не требуют особых условий хранения, поэтому их реализация вне аптек не повлияет на безопасность терапии, пояснил «Ведомостям» официальный представитель Минздрава. Продавать медикаменты смогут только сотрудники, прошедшие специальное обучение по их приемке, хранению и отпуску, но при этом полномочий по фармконсультированию у работников почты не будет, добавили в ведомстве.
Также часто назначаемые и не требующие специального температурного режима препараты жители малонаселенных территорий смогут приобретать в передвижных аптеках. В отличие от действующих по всей стране почтовых отделений на первом этапе они будут функционировать только в Нижегородской и Курской областях. В дальнейшем для включения региона в эксперимент руководитель субъекта должен будет подать ходатайство, добавил замминистра здравоохранения Кузнецов.
Что такое передвижная аптека
Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г. За это время планируется отработать механизм мобильной торговли лекарствами, чтобы затем масштабировать его и использовать на постоянной основе, уточнил представитель Минздрава. Присоединиться к пилотному проекту смогут стационарные аптеки, у которых есть лицензия на реализацию и перевозку медикаментов со сроком действия не менее трех лет. При этом обслуживать передвижные пункты смогут только профессиональные фармацевты, говорится в постановлении правительства о проведении проекта.
Ранее принять участие в трехлетнем эксперименте по созданию передвижных аптек планировали 11 российских регионов. В их числе Архангельская и Волгоградская области, Ставропольский край, а также Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, говорил замминистра здравоохранения Олег Салагай в апреле. В марте 2024 г. реализацию лекарств с помощью передвижных аптек тестировали в Хакасии, Краснодарском и Красноярском крае. «Ведомости» направили запросы во все 11 регионов.
Проект стартует только в двух субъектах – вероятно, потому, что те регионы, которые изначально высказали желание принять участие в эксперименте, могли позже отказаться от него, заявил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Например, из-за отсутствия инфраструктуры и желания инвестировать в нее на данном этапе, предполагает он.-