Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%MGTS1 376+1,78%CHMK3 515-0,28%IMOEX2 487,01+0,94%RTSI953,83+0,94%RGBI112,14+0,21%RGBITR779,16+0,31%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В сельской местности лекарства разрешили продавать в спецмашинах и на почте

Но автоаптеки пока заработают лишь в двух регионах
Виктория Ларченко
Татьяна Ананьева
Ведомости
Ведомости

В сельских населенных пунктах, где нет аптек и медорганизаций, продавать медикаменты разрешили в отделениях «Почты России», сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в соцсетях. Еще в двух субъектах страны стартовал эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках. Соответствующие документы подписало правительство.

В почтовых отделениях будут отпускать более 100 наиболее востребованных при амбулаторном лечении безрецептурных препаратов – они не требуют особых условий хранения, поэтому их реализация вне аптек не повлияет на безопасность терапии, пояснил «Ведомостям» официальный представитель Минздрава. Продавать медикаменты смогут только сотрудники, прошедшие специальное обучение по их приемке, хранению и отпуску, но при этом полномочий по фармконсультированию у работников почты не будет, добавили в ведомстве.

Также часто назначаемые и не требующие специального температурного режима препараты жители малонаселенных территорий смогут приобретать в передвижных аптеках. В отличие от действующих по всей стране почтовых отделений на первом этапе они будут функционировать только в Нижегородской и Курской областях. В дальнейшем для включения региона в эксперимент руководитель субъекта должен будет подать ходатайство, добавил замминистра здравоохранения Кузнецов.

Что такое передвижная аптека

Это автомобиль, который принадлежит стационарной аптечной организации и оснащен оборудованием, необходимым для розничной торговли лекарствами, следует из постановления правительства о проведении эксперимента. Под передвижную аптеку можно относительно легко и недорого адаптировать любой подходящий автотранспорт, говорил замминистра здравоохранения Олег Салагай в апреле.

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г. За это время планируется отработать механизм мобильной торговли лекарствами, чтобы затем масштабировать его и использовать на постоянной основе, уточнил представитель Минздрава. Присоединиться к пилотному проекту смогут стационарные аптеки, у которых есть лицензия на реализацию и перевозку медикаментов со сроком действия не менее трех лет. При этом обслуживать передвижные пункты смогут только профессиональные фармацевты, говорится в постановлении правительства о проведении проекта.

Ранее принять участие в трехлетнем эксперименте по созданию передвижных аптек планировали 11 российских регионов. В их числе Архангельская и Волгоградская области, Ставропольский край, а также Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, говорил замминистра здравоохранения Олег Салагай в апреле. В марте 2024 г. реализацию лекарств с помощью передвижных аптек тестировали в Хакасии, Краснодарском и Красноярском крае. «Ведомости» направили запросы во все 11 регионов.

Проект стартует только в двух субъектах – вероятно, потому, что те регионы, которые изначально высказали желание принять участие в эксперименте, могли позже отказаться от него, заявил «Ведомостям» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Например, из-за отсутствия инфраструктуры и желания инвестировать в нее на данном этапе, предполагает он.-

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её