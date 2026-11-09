В сельской местности лекарства разрешили продавать в спецмашинах и на почте

Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 г. За это время планируется отработать механизм мобильной торговли лекарствами, чтобы затем масштабировать его и использовать на постоянной основе, уточнил представитель Минздрава. Присоединиться к пилотному проекту смогут стационарные аптеки, у которых есть лицензия на реализацию и перевозку медикаментов со сроком действия не менее трех лет. При этом обслуживать передвижные пункты смогут только профессиональные фармацевты, говорится в постановлении правительства о проведении проекта.