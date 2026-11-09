Власти выступили за оцифровку российских языков «Сбером» и «Яндексом»Государство не финансирует эту работу, выступая лишь координатором бигтеха с языковыми активистами и учеными
Число языков народов России, представленных в «Яндекс переводчике» и «Гигачате» («Сбер»), намерены увеличить. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил замруководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Станислав Бедкин. В РФ создается целостная цифровая экосистема с возможностью перевода определенного языка на русский и на другие языки народов, синтеза речи, сказал он. Чиновник сообщил, что только в клавиатурную раскладку нужно добавить порядка 60 символов, чтобы у пользователей была возможность писать текст на языках народов России.
ФАДН в проектах по цифровизации языков коренных народов России координирует работу бигтеха по сбору корпусов языков с активистами из регионов и научными институтами. Затем программисты, специалисты по ИИ и инженеры разрабатывают решения, рассказал Бедкин. По его словам, они делают это без госдотаций, демонстрируя «хороший пример государственно-частного партнерства» ради достижения «социально значимых результатов».