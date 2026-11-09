Что может дать участникам спецоперации новая кадровая программа

Президент Владимир Путин 5 ноября поручил своей администрации и правительству разработать отдельную образовательную программу для участников спецоперации, у которых нет высшего образования. Подробности организации обучения и сроки запуска еще не уточнялись. Указывалось, что программа должна быть создана по аналогии с кадровым проектом «Время героев». Он был запущен в 2024 г. для подготовки из числа ветеранов спецоперации для подготовки руководителей в органах власти и госкомпаниях. Но участники этой программы должны иметь высшее образование.