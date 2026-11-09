В московских офисах растет доля свободных площадей

Похожие выводы и у IPG.Estate. К концу 2026 г. доля свободных помещений на рынке классических офисов вырастет до 7,8%, а в последующие два года диапазон расширится до 8–10%, говорит ее управляющий партнер Иван Починщиков. Увеличение объема незанятых площадей ожидают и в Ricci. К концу текущего года он, по прогнозам данной компании, достигнет 5,8% (+2,8%), а в 2027-м – 7,1%. Однако в 2028 г., как считают там, на фоне высокой деловой активности вакансия может опуститься до 6,8%. Руководитель офисного департамента Invest7 Ксения Харкевич предполагает, что при сохранении текущего уровня инфляции и всех факторов, влияющих на экономику, данный показатель в следующем году составит 5–7%. А к концу 2028 г. он может вырасти до 7–8%, если большинство заявленных объектов введут в срок, отмечает эксперт.