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Пострадавших от заболеваний в детских лагерях с 2023 года стало вдвое меньше

Это может быть связано с сокращением количества иностранных работников без медкнижек в пищеблоках
Татьяна Ананьева
Сергей Мальгавко / ТАСС
Сергей Мальгавко / ТАСС

С 2023 г. число пострадавших при массовых заболеваниях в детских лагерях стало вдвое меньше. Это может быть связано с сокращением числа иностранцев без медкнижек в пищеблоках и заменой их россиянами, ужесточенным контролем и санитарными нормами, а также усилением работы Роспотребнадзора

С 2023 по 2026 г. включительно число детей, пострадавших при вспышках и массовых заболеваниях в детских лагерях, сократилось вдвое. К такому выводу пришли «Ведомости», ознакомившись с обновленными данными Роспотребнадзора в единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

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