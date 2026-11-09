Пострадавших от заболеваний в детских лагерях с 2023 года стало вдвое меньше

С 2023 г. число пострадавших при массовых заболеваниях в детских лагерях стало вдвое меньше. Это может быть связано с сокращением числа иностранцев без медкнижек в пищеблоках и заменой их россиянами, ужесточенным контролем и санитарными нормами, а также усилением работы Роспотребнадзора