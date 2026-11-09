«Т-технологии» готовы приобрести «Циан»

«Т-технологии» намерены выкупить до 100% акций онлайн-платформы для операций с недвижимостью «Циан» по 993,05 руб. за бумагу, сообщила группа. Это на 29,3% выше цены закрытия основной торговой сессии на Мосбирже 5 ноября 2026 г. Всю компанию холдинг таким образом оценил примерно в 77,1 млрд руб.