«Т-технологии» готовы приобрести «Циан»Но для сделки компании надо получить согласие значительной части частных инвесторов
«Т-технологии» намерены выкупить до 100% акций онлайн-платформы для операций с недвижимостью «Циан» по 993,05 руб. за бумагу, сообщила группа. Это на 29,3% выше цены закрытия основной торговой сессии на Мосбирже 5 ноября 2026 г. Всю компанию холдинг таким образом оценил примерно в 77,1 млрд руб.
6 ноября после объявления «Т-технологий» акции «Циана» подорожали на Мосбирже на 18,8% к предыдущему закрытию до 924 руб., а «Т-технологий» – подешевели на 1,1% до 271,32 руб.
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