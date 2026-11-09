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Главная / Инвестиции /

«Т-технологии» готовы приобрести «Циан»

Но для сделки компании надо получить согласие значительной части частных инвесторов
Анастасия Брянцева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Т-технологии» намерены выкупить до 100% акций онлайн-платформы для операций с недвижимостью «Циан» по 993,05 руб. за бумагу, сообщила группа. Это на 29,3% выше цены закрытия основной торговой сессии на Мосбирже 5 ноября 2026 г. Всю компанию холдинг таким образом оценил примерно в 77,1 млрд руб.

6 ноября после объявления «Т-технологий» акции «Циана» подорожали на Мосбирже на 18,8% к предыдущему закрытию до 924 руб., а «Т-технологий» – подешевели на 1,1% до 271,32 руб.

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