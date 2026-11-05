Кредиторы «Самолета» договорились о программе улучшения его финансов
Крупнейшие банки-кредиторы девелопера «Самолет» достигли принципиальной договоренности о комплексной программе улучшения финансового положения компании. Окончательные параметры планируется согласовать до конца 2026 г., сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «РИА Недвижимость».
По словам Попова, программа будет предусматривать более широкий комплекс мер, чем обычная реструктуризация долга. При ее разработке учитываются интересы банков-кредиторов, держателей облигаций и акционеров «Самолета». Основная задача – обеспечить завершение начатых проектов и восстановить финансовую устойчивость девелопера.
«Мы рассчитываем завершить эту работу до конца 2026 года», – сказал Попов. Он уточнил, что до согласования окончательных параметров преждевременно говорить о конкретном механизме реализации программы, составе участников и сроках действия соглашения.
2 ноября стало известно, что кредиторы «Самолета» рассматривают возможность санации девелопера по новым правилам законодательства о банкротстве. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов допустил применение механизма комплексного соглашения о санации, который позволит избежать распродажи активов компании.
30 октября облигации «Самолета» подешевели в моменте на 14% после заявлений ВТБ о возможном финансовом оздоровлении группы. Чистый убыток девелопера по МСФО за первое полугодие 2026 г. составил 22,29 млрд руб. против прибыли в 1,84 млрд руб. годом ранее.
15 октября агентство «Национальные кредитные рейтинги» понизило кредитный рейтинг «Самолета» с A.ru до BBB.ru, установив негативный прогноз. Решение объяснялось ростом долговой нагрузки, ухудшением показателей обслуживания долга и снижением рентабельности.