Кредиторы «Самолета» договорились о программе улучшения его финансов

30 октября облигации «Самолета» подешевели в моменте на 14% после заявлений ВТБ о возможном финансовом оздоровлении группы. Чистый убыток девелопера по МСФО за первое полугодие 2026 г. составил 22,29 млрд руб. против прибыли в 1,84 млрд руб. годом ранее.