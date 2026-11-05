«Индекс оладушек» в России за год вырос на 6%

Медианный чек на готовую смесь для оладий достиг 110 руб., увеличившись за год на 11%. При этом число покупок таких смесей выросло на 5%. Порция оладий в кафе обходилась в среднем в 166 руб. (+11%), а количество покупок увеличилось на 3%. Банка варенья стоила в среднем 183 руб. (+4%), однако число покупок сократилось на 3%. Медианный чек на сгущенное молоко составил 135 руб. (+4%), продажи выросли на 5%.