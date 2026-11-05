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«Индекс оладушек» в России за год вырос на 6%

Ксения Наумчик
Matthias Reumann / Unsplash
Matthias Reumann / Unsplash

Медианные расходы на покупку ингредиентов для приготовления оладий в России в октябре составили 82 руб., что на 6% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Telegram-канал «Чек Индекс», рассчитавший стоимость продуктового набора по рецепту на четырех человек.

В набор вошли кефир, яйцо, мука, подсолнечное масло, сахар, соль и сода. По данным исследования, цены на основные ингредиенты – кефир, муку, яйца и масло – за год увеличились на 5-8%.

В Москве набор продуктов обходился в 87 руб., что на 6% выше прошлогоднего уровня. В Санкт-Петербурге показатель составил 85 руб. (+9%), в Казани – 83 руб. (+8%), в Екатеринбурге – 90 руб. (+10%), в Новосибирске – 92 руб. (+6%).

Медианный чек на готовую смесь для оладий достиг 110 руб., увеличившись за год на 11%. При этом число покупок таких смесей выросло на 5%. Порция оладий в кафе обходилась в среднем в 166 руб. (+11%), а количество покупок увеличилось на 3%. Банка варенья стоила в среднем 183 руб. (+4%), однако число покупок сократилось на 3%. Медианный чек на сгущенное молоко составил 135 руб. (+4%), продажи выросли на 5%.

По данным Росстата, с 13 по 19 октября потребительские цены в России выросли в среднем на 0,05%, с начала месяца – на 1,06%, а с начала года – на 6,15%. Куриные яйца подрожали на 2,3%. Снизились цены на сахар (-0,7%) и пшеничную муку (-0,3%).

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