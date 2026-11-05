Disney объявила о назначении нового президента Pixar
Президентом анимационной студии Pixar с 4 января 2027 г. станет Джонатан Гарсон, который сменит на этом посту Джима Морриса. О кадровых перестановках объявил председатель Disney Entertainment and Studios Алан Бергман, сообщает Variety.
Гарсон будет отвечать за производственную и операционную деятельность студии, включая работу продюсеров и руководителей подразделений. Он продолжит сотрудничество с главным креативным директором Pixar Питом Доктером. До назначения Гарсон занимал должность генерального управляющего студии, в которую пришел в 2010 г.
Моррис, возглавлявший Pixar с 2014 г., перейдет на должность почетного президента. Он сохранит функции исполнительного продюсера мультфильма «Суперсемейка 3», а также займется наставничеством сотрудников и развитием технологических инициатив. Кроме того, расширятся полномочия исполнительного вице-президента Джонаса Риверы, который будет курировать разработку новых проектов.
Бергман заявил, что перестановки позволят обеспечить плавную смену руководства перед предстоящим выходом Морриса на пенсию. За время его работы во главе Pixar фильмы студии собрали более $12 млрд в мировом прокате.
3 ноября Bloomberg сообщил о планах Disney сократить несколько тысяч сотрудников для оптимизации расходов. Руководителям подразделений поручили найти способы снизить ежегодные затраты на 20%. Изменения могут затронуть в том числе киностудии компании.
В августе мультфильм Pixar «История игрушек 5» преодолел отметку в $1 млрд мировых сборов. По данным Variety, к началу августа картина заработала $1,067 млрд, уступив лидерство в прокате 2026 г. фильму «Человек-паук: Новый день».