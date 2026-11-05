Disney объявила о назначении нового президента Pixar

Моррис, возглавлявший Pixar с 2014 г., перейдет на должность почетного президента. Он сохранит функции исполнительного продюсера мультфильма «Суперсемейка 3», а также займется наставничеством сотрудников и развитием технологических инициатив. Кроме того, расширятся полномочия исполнительного вице-президента Джонаса Риверы, который будет курировать разработку новых проектов.