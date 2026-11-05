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Зеленский: Маск не вправе решать, кто должен управлять Украиной

Антон Потоков
Markus Schreiber / AP Photo
Markus Schreiber / AP Photo

Американский предприниматель Илон Маск не должен вмешиваться в политические процессы на Украине и в Европе, в том числе высказываться о том, кто должен находиться у власти в Киеве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Он не имеет права влиять на эти вещи. Он гражданин другой страны», – сказал Зеленский. По его мнению, высказывания Маска имеют значительный вес из-за финансового положения предпринимателя и могут оказывать влияние на политические процессы.

В интервью программе ZDF Magazin Royale украинский президент при этом поблагодарил компанию SpaceX за предоставление спутниковой связи. Он подчеркнул, что ее услуги оказались особенно полезны в начале конфликта, но позиция Маска по отношению к Украине не устраивает Киев.

3 ноября Зеленский сообщил, что Маск отказался выходить на связь для обсуждения ограничений работы Starlink. В интервью PBS News украинский президент отметил, что хотел поговорить с предпринимателем после действий SpaceX, однако ответа не получил.

24 октября Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. По его словам, украинские военные применяли гражданскую систему спутниковой связи для наступательных ударов беспилотниками. Предприниматель заявил, что возможность такого использования была заблокирована.

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