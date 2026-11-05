Зеленский: Маск не вправе решать, кто должен управлять Украиной

Американский предприниматель Илон Маск не должен вмешиваться в политические процессы на Украине и в Европе, в том числе высказываться о том, кто должен находиться у власти в Киеве. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.