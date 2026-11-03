Зеленский: Маск не захотел поговорить о Starlink на Украине
Основатель SpaceX Илон Маск не вышел на связь по вопросу ограничений работы Starlink на Украине. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в интервью PBS News.
«После всех этих действий SpaceX я хотел поговорить с ним. Однако они с нами не связались», – сказал он.
Зеленский констатировал, что американский миллиардер не занимает проукраинскую позицию.
Проблемы в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине возникли в ночь на 14 октября. В украинской армии заявили, что это привело к срыву нескольких важных операций ВСУ. 18 октября Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink.
24 октября министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что Starlink возобновил работу на скорости более 400 км/ч на Украине.