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Зеленский: Маск не захотел поговорить о Starlink на Украине

Антон Потоков
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Основатель SpaceX Илон Маск не вышел на связь по вопросу ограничений работы Starlink на Украине. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в интервью PBS News.

«После всех этих действий SpaceX я хотел поговорить с ним. Однако они с нами не связались», – сказал он.

Зеленский констатировал, что американский миллиардер не занимает проукраинскую позицию.

Проблемы в работе терминалов спутниковой связи Starlink на Украине возникли в ночь на 14 октября. В украинской армии заявили, что это привело к срыву нескольких важных операций ВСУ. 18 октября Зеленский обвинил администрацию президента США Дональда Трампа в ограничении работы системы Starlink.

24 октября министр обороны Украины Евгений Хмара сообщил, что Starlink возобновил работу на скорости более 400 км/ч на Украине.

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