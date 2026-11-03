В ЦИК рассказали «Ведомостям» об изменениях избирательного законодательства

В ЦИК рассказали «Ведомостям» об изменениях избирательного законодательстваДумские выборы могут быть разнесены по времени с региональными и муниципальными
Центризбирком (ЦИК) готовит предложения по изменению законодательства по итогам выборов 2026 г., которые будут представлены не ранее января-февраля 2027 г., «поскольку требуется провести всесторонний тщательный анализ большого массива данных». Об этом говорится в ответе ЦИК на запрос «Ведомостей».
«В рамках системной работы по совершенствованию законодательства России о выборах аппарат ЦИК в настоящее время анализирует правоприменительную практику, выработанную по итогам единого дня голосования с учетом информации от избирательных комиссий субъектов», – следует из ответа Центризбиркома.
28 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в ЦИК начали обсуждение законодательных изменений по итогам выборов в Госдуму. По словам двух собеседников «Ведомостей» в избирательной системе, обсуждается пакет возможных поправок. Одна из них касается изменения сроков проведения выборов депутатов Госдумы, сказали они. Суть изменений, о которых идет речь, в разведении федеральных парламентских выборов с региональными и муниципальными. С 2016 г. в годы избрания депутатов Госдумы они совмещаются, а голосование проходит в третье воскресенье сентября. Пока это предварительный анализ, который касается будущих кампаний – в частности, 2031 г. (нынешний созыв нижней палаты начал работать месяц назад, его срок полномочий – пять лет). «Спешки в этом нет», – отметил один из источников.
Днем позже, 29 октября, «Ведомости» написали, что ЦИК также прорабатывает вопрос о страховании жизни и здоровья членов избирательных комиссий. Сейчас практика страхования есть в одном регионе – в Татарстане, уточнил один из них. Возможно, будут еще какие-то предложения исходя из региональной практики, добавил собеседник. «Главным образом речь идет про страхование именно [членов участковых избирательных комиссий]. Но и страхование членов территориальных избирательных комиссий почему бы не рассмотреть? И остальных. Время-то военное», – сказал источник «Ведомостей».
Практика страхования членов участковых избирательных комиссий в Татарстане появилась впервые в 2020 г. во время пандемии COVID-19. Тогда было застраховано 21 300 человек, говорил председатель регионального избиркома Андрей Кондратьев. Страховка составляет 500 000 руб. на человека. Особенно актуальна практика страхования жизни для членов избиркомов в новых регионах (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), обратил внимание политолог Александр Немцев. «Там участки могут обстреливаться и совершаться провокации против членов комиссий. Наличие страховки, видимо, по замыслу ЦИК, будет способствовать и учету этих рисков», – полагает он.