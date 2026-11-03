В ЦИК рассказали «Ведомостям» об изменениях избирательного законодательства

28 октября «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что в ЦИК начали обсуждение законодательных изменений по итогам выборов в Госдуму. По словам двух собеседников «Ведомостей» в избирательной системе, обсуждается пакет возможных поправок. Одна из них касается изменения сроков проведения выборов депутатов Госдумы, сказали они. Суть изменений, о которых идет речь, в разведении федеральных парламентских выборов с региональными и муниципальными. С 2016 г. в годы избрания депутатов Госдумы они совмещаются, а голосование проходит в третье воскресенье сентября. Пока это предварительный анализ, который касается будущих кампаний – в частности, 2031 г. (нынешний созыв нижней палаты начал работать месяц назад, его срок полномочий – пять лет). «Спешки в этом нет», – отметил один из источников.