Два подростка погибли при атаке ВСУ на автомобиль в ЛНР

На трассе Первомайск – Стаханов погибли две женщины 34 и 39 лет, ехавшие в легковом автомобиле. В Свердловском округе при атаке на энергетиков, ремонтировавших электросети, один человек погиб, трое получили ранения. В Кременском округе пострадали три человека в результате удара по автомобилю, еще два человека пострадали при атаке на жилой дом. В Славяносербском округе после нападения на пассажирскую «Газель», следовавшую по маршруту Луганск – Желтое, был ранен один человек.