Два подростка погибли при атаке ВСУ на автомобиль в ЛНР
Шесть человек, включая двух подростков 14 и 16 лет, погибли в результате атаки ВСУ на территории ЛНР за сутки. Еще 20 человек пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Инцидент произошел в Новоайдарском муниципальном округе. По его словам, подростки погибли от удара беспилотника по автомобилю. Еще один 18-летний молодой человек, находившийся в машине, получил ранения. В селе Штормово при ударе по жилому дому пострадали два человека.
На трассе Первомайск – Стаханов погибли две женщины 34 и 39 лет, ехавшие в легковом автомобиле. В Свердловском округе при атаке на энергетиков, ремонтировавших электросети, один человек погиб, трое получили ранения. В Кременском округе пострадали три человека в результате удара по автомобилю, еще два человека пострадали при атаке на жилой дом. В Славяносербском округе после нападения на пассажирскую «Газель», следовавшую по маршруту Луганск – Желтое, был ранен один человек.
Пасечник также сообщил о повреждениях транспорта и гражданской инфраструктуры в нескольких муниципалитетах. Всего над регионом было уничтожено около 60 БПЛА.
2 ноября украинские военные атаковали рейсовый автобус Луганск – Зимогорье в ЛНР. Атака произошла на участке дороги Родаково – Желтое в Славяносербском муниципальном округе. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения.
В тот же день Пасечник сообщил о разрушении здания «Лугакома» и повреждении Луганской телефонной компании в результате ударов БПЛА по городу. Также в историческом центре города повреждены жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки в столице республики нет. Позже генеральный директор «Лугакома» Андрей Богучарсков заявил, что деятельность провайдера оказалась парализована.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили 856 украинских дронов над Московским регионом, Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.