Лавров: Запад стремится установить свои порядки на всем евразийском континенте
Запад стремится устанавливать свои порядки на всем евразийском континенте, включая его восточную часть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Лаврова, в этих условиях предстоит масштабная дипломатическая работа. При этом он подчеркнул, что на ее результаты будут влиять не только переговоры, но и практические действия.
«Поэтому дипломатическая работа предстоит большая. Но, безусловно, эта дипломатическая работа будет подвергаться воздействию реальных практических действий на земле», – отметил министр.
Лавров также указал на внимание международного сообщества к развитию ситуации вокруг Украины.
2 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что чем ближе Россия приближается к победе в украинском конфликте, тем агрессивнее становится Запад.
Шойгу отметил, что попытки захвата российской территории и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось: «Всякий раз мы в едином строю давали отпор агрессору».