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Главная / Политика /

Лавров: Запад стремится установить свои порядки на всем евразийском континенте

Татьяна Мозолевская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Запад стремится устанавливать свои порядки на всем евразийском континенте, включая его восточную часть. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в этих условиях предстоит масштабная дипломатическая работа. При этом он подчеркнул, что на ее результаты будут влиять не только переговоры, но и практические действия.

«Поэтому дипломатическая работа предстоит большая. Но, безусловно, эта дипломатическая работа будет подвергаться воздействию реальных практических действий на земле», – отметил министр.

Лавров также указал на внимание международного сообщества к развитию ситуации вокруг Украины.

2 ноября секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что чем ближе Россия приближается к победе в украинском конфликте, тем агрессивнее становится Запад.

Шойгу отметил, что попытки захвата российской территории и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось: «Всякий раз мы в едином строю давали отпор агрессору».

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