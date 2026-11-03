Кремль не удивило отсутствие реакции Запада на пыточную под Киевом
Кремль не удивлен отсутствием реакции западных правозащитных организаций на сообщения об обнаружении предполагаемой пыточной под Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, не удивляет. Не удивляет, это вполне естественно. Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Песков подчеркнул, что ситуация уже получила широкую огласку.
Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Также сообщалось о возможном применении насилия к удерживаемым.