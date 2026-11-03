Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,192-0,29%UTAR9,06-0,66%TGKA0,005+0,04%IMOEX2 445,69-0,4%RTSI951,48-0,4%RGBI112,21-0,09%RGBITR778,14-0,05%
Главная / Политика /

Кремль не удивило отсутствие реакции Запада на пыточную под Киевом

Антон Потоков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Кремль не удивлен отсутствием реакции западных правозащитных организаций на сообщения об обнаружении предполагаемой пыточной под Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, не удивляет. Не удивляет, это вполне естественно. Европейские структуры делают все возможное для того, чтобы своих подопечных оберегать от таких скандалов», – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что ситуация уже получила широкую огласку.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что в подвале одного из зданий под Киевом незаконно удерживали около 40 человек. Также сообщалось о возможном применении насилия к удерживаемым.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте