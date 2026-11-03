Окончание конфликта на Украине, роль НАТО и ООН: главное из заявлений Лукашенко

Окончание конфликта на Украине, роль НАТО и ООН: главное из заявлений ЛукашенкоБелорусский лидер рассказал об отношениях с Западом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности. Глава республики затронул такие темы, как украинский конфликт, роль президента США Дональда Трампа в удерживании мира от Третьей мировой войны, значение НАТО и ООН.
«Ведомости» собрали главное из заявлений Лукашенко.
Об украинском конфликте
Белорусский лидер считает, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. По его личному мнению, «сил нет и ресурсов нет, устали все». Лукашенко также заявил, что конфликт мог завершиться еще в 2022 г. в течение нескольких недель или даже дней, но страны Запада потребовали продолжения боевых действий. Он также пригласил в Минск тех, кто хочет договориться об урегулировании. При этом Минск не хотел бы быть посредником в переговорах по Украине, имея серьезные интересы в них.
Президент Белоруссии предупредил, что результатом втягивания страны в вооруженный конфликт станет новый уровень эскалации.
О Трампе и Третьей мировой войне
Лукашенко считает, что Трамп удерживает мир от Третьей мировой войны. По его словам, «хоть американцы и не в нашем регионе, от них зависит многое». Лукашенко считает, что политика Трампа поляризует мир и вызывает обоснованную критику, но своими противоречивыми действиями американский лидер «удерживал и удерживает пока мир от Третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате и от этого за океаном уже не спрячешься».
Об ООН, ОБСЕ и НАТО
ООН, согласно опасениям Лукашенко, уготована роль Лиги наций, так как «много говорится, но практически ничего не делается». Лидер напомнил, что Лига наций, которую сменила ООН, распалась, так как была неспособна предотвратить Вторую мировую войну.
«Боюсь, что ООН уготована та же роль, не хотелось бы», – сказал Лукашенко.
Белорусский президент обратил внимание, что в аппарате ООН принимают решения западные чиновники, в связи с чем повестка организации не отвечает интересам глобального большинства. В ООН «царят растерянность и неопределенность, а от духа солидарности не осталось и следа». Это объясняет, что страны привлекают региональные объединения, «где можно решить проблемы вместе с единомышленниками».
Лукашенко уверен, что сейчас ОБСЕ располагается на задворках мировых и европейских процессов. По мнению белорусского лидера, давно надо было предложить провести заседание глав государств ОБСЕ, «чтобы обсудить наши европейские дела», которые «далеко-далеко от идеала». По его словам, в Европе не первый год идет война и это серьезный вызов для ОБСЕ, но нет никакой реакции со стороны этой организации.
НАТО, по мнению белорусского лидера, является агрессивным блоком.
Об отношениях с Западом
Лукашенко призвал западных дипломатов к диалогу по вопросу прав человека, а не «к шантажу и спекуляциям по такой важной проблеме».
«Вы увидели, насколько опасно претендовать на монополию трактовки прав человека и подменять их политическими мифами», – обратился он к представителям дипломатического корпуса Запада.
По его словам, европейцы занимаются самоизоляцией, в связи с чем Евросоюз (ЕС) слабеет. При этом сильный самодостаточный Евросоюз был бы в интересах всех. Лукашенко отметил, что готов перевернуть страницу в отношениях с Западом, но последний имеет другую позицию.
«Нет. Конфронтация и разворачивание этих военных действий, санкций», – сказал Лукашенко, обратив внимание, что Россия и Белоруссия не рухнули из-за санкционных ограничений. Белорусский лидер уверен, что обстоятельства заставят Евросоюз снова взаимодействовать с Москвой. По его словам, придут новые люди и они изменят политику ЕС.
Лидер Белоруссии считает, что причиной роста протестной активности в странах ЕС стали экономические и социальные проблемы. Недовольство граждан связано с ростом цен и тарифов, снижением уровня жизни и безопасности, а также распространением преступности.
Лукашенко также обратил внимание на отношение в Европе к мигрантам. По его словам, там плохо относятся даже к гражданам Украины. Наряду с этим он сказал, что Белоруссия с начала конфликта приняла полмиллиона украинцев «и мы не видели ни одного случая, чтобы они вели себя плохо». Лукашенко подчеркнул, что украинские мигранты уравнены в правах с белорусами и имеют гарантии работы, медицинских услуг и образования.