Окончание конфликта на Украине, роль НАТО и ООН: главное из заявлений Лукашенко

Белорусский лидер считает, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. По его личному мнению, «сил нет и ресурсов нет, устали все». Лукашенко также заявил, что конфликт мог завершиться еще в 2022 г. в течение нескольких недель или даже дней, но страны Запада потребовали продолжения боевых действий. Он также пригласил в Минск тех, кто хочет договориться об урегулировании. При этом Минск не хотел бы быть посредником в переговорах по Украине, имея серьезные интересы в них.