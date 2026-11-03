Песков: защита российской энергоинфраструктуры стала эффективнее
Эффективность защиты российской энергетической инфраструктуры от атак украинских беспилотников значительно повысилась, однако полностью исключить подобные удары невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продолжающиеся атаки на объекты энергетики.
«Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий этих ударов. Эффективность защиты увеличилась серьезно, но, конечно, полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным», – сказал представитель Кремля.
Песков подтвердил, что удары по российской энергетической инфраструктуре продолжаются. По его словам, российские войска также наносят удары по объектам на территории Украины, чтобы лишить Киев возможности осуществлять новые атаки.
Отвечая на вопрос о предполагаемых договоренностях между США и Украиной по поводу атак на НПЗ, пресс-секретарь президента отметил, что не располагает информацией о таких соглашениях.
3 ноября Минобороны РФ сообщило об уничтожении 856 украинских беспилотников над российскими регионами за ночь. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, при атаке на местный НПЗ была повреждена инфраструктура предприятия, два сотрудника ранены.
30 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что за ночь украинские беспилотники атаковали три российских НПЗ и один газохимический комплекс. На одном из предприятий были зафиксированы повреждения.
16 октября Новак рассказал, что защита российских нефтеперерабатывающих заводов осуществляется по двум направлениям. Первое предусматривает использование средств противовоздушной обороны, второе – строительство защитных конструкций непосредственно на предприятиях.