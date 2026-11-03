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Песков: российская переговорная делегация находится в контакте с Путиным

Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Почти все участники российской делегации на переговорах по Украине регулярно докладывают по текущим вопросам президенту РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Практически все участники российской делегации и так регулярно докладывают по текущим вопросам президенту и получают соответствующие инструкции от главы государства», – сказал он.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил 3 ноября, что делегации России, США и Украины проведут переговоры в Абу-Даби 10–11 ноября. Вашингтон представят Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Песков сообщил, что главой российской делегации на переговорах в Абу-Даби по Украине останется Владимир Мединский.

2 ноября секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон.

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