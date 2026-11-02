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Шойгу: участие в переговорах по Украине требует обсуждения

Анна Суслова
Екатерина Дорофеева
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

Участие стран Европы в переговорах по Украине в Абу-Даби требует обсуждения всех сторон. Об этом на пресс-конференции на полях международной недели «Народы России» заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Готовится встреча в Абу-Даби. Ее подтвердил наш президент и сказал о том, что, скорее всего, это будет вторая половина ноября. Встреча будет на уровне тех, кто уже встречался. Делегации не поменяются: США, Украина, Россия. Это уже подтверждено. А как там будет представлена Европа, это требует обсуждения и принятия решения всеми тремя сторонами», – сказал он.

В ходе пресс-конференции Шойгу также заявил, что западные страны становятся все более агрессивными по мере приближения России к победе в украинском конфликте. Он добавил, что «попытки захвата российской территории» и ее ресурсов предпринимались неоднократно, но военным путем этого достичь не удалось.

1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подход Европы о необходимости нанесения поражения России делает разговор с ней невозможным. Он отметил, что, с одной стороны, Европа должна быть за столом переговоров, но, с другой стороны, – «зачем они там нужны сейчас с таким подходом».

В тот же день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что первые раунды переговоров по завершению российско-украинского конфликта будут проходить в трехстороннем формате с участием США. 30 октября он сообщил, что Россия и США приступили к согласованию даты трехсторонней встречи в Абу-Даби, проведение которой планируется в ноябре.

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