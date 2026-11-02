Шойгу: участие в переговорах по Украине требует обсуждения

«Готовится встреча в Абу-Даби. Ее подтвердил наш президент и сказал о том, что, скорее всего, это будет вторая половина ноября. Встреча будет на уровне тех, кто уже встречался. Делегации не поменяются: США, Украина, Россия. Это уже подтверждено. А как там будет представлена Европа, это требует обсуждения и принятия решения всеми тремя сторонами», – сказал он.