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Главная / Финансы /

Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев выросла более чем в 4 раза

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Чистая прибыль Совкомбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь – сентябрь 2026 г. увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 97,06 млрд руб. против 22,99 млрд руб. Это следует из отчетности кредитной организации, опубликованной на сервере раскрытия информации.

Чистые процентные доходы банка выросли на 67% – со 100,64 млрд до 168,4 млрд руб. При этом процентные доходы сократились на 4,6% до 495,23 млрд руб., а процентные расходы снизились на 22% до 326,83 млрд руб.

После формирования резервов на возможные потери по кредитам банк получил 129,45 млрд руб. чистых процентных доходов против 41,41 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения достигла 105,29 млрд руб. против 20,87 млрд руб. за аналогичный период 2025 г.

В августе Банк России раскрыл данные о финансовых результатах кредитных организаций за семь месяцев 2026 г. Тогда чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ выросла в 11 раз до 74,7 млрд руб.

По итогам первого полугодия банк заработал 45,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 2,6 раза превышает результат аналогичного периода 2025 г. Во II квартале показатель увеличился почти в пять раз, до 25,6 млрд руб.

6 октября Совкомбанк объявил об увеличении программы выкупа собственных акций с 2 млрд до 3 млрд руб. в квартал. В кредитной организации объяснили решение заниженной, по оценке менеджмента, рыночной стоимостью бумаг.

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