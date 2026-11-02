Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев выросла более чем в 4 раза

Чистая прибыль Совкомбанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь – сентябрь 2026 г. увеличилась в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 97,06 млрд руб. против 22,99 млрд руб. Это следует из отчетности кредитной организации, опубликованной на сервере раскрытия информации.