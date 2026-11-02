Песков: Путин и Трамп будут общаться, если оба приедут на АТЭС
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно пообщаются, если оба примут участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом конкретных планов проведения двусторонней встречи пока нет.
«Если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе они, конечно, будут общаться. Или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, программа пребывания Путина на саммите еще готовится. Москва поддерживает контакты с организаторами мероприятия и китайской стороной. Возможная трехсторонняя встреча также пока не согласована. Представитель Кремля пояснил, что двусторонние переговоры обычно окончательно согласовываются ближе к дате проведения саммита.
31 октября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что кратко обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на АТЭС. Разговор состоялся на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте.
25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, США и Китай выразили готовность к проведению трехстороннего саммита лидеров и приступили к его подготовке.
21 октября Путин обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом возможность трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Ушакова, российская сторона представила свои соображения относительно возможного содержания встречи.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.