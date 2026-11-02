Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,182+0,91%KLVZ1,934-0,51%AVAN543-0,73%IMOEX2 476,62-1,45%RTSI968,48-1,45%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,09+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин и Трамп будут общаться, если оба приедут на АТЭС

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обязательно пообщаются, если оба примут участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом конкретных планов проведения двусторонней встречи пока нет.

«Если президент Путин и президент Трамп оба окажутся в Шэньчжэне, то так или иначе они, конечно, будут общаться. Или отдельно сядут, или на полях мероприятия, но это общение состоится», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, программа пребывания Путина на саммите еще готовится. Москва поддерживает контакты с организаторами мероприятия и китайской стороной. Возможная трехсторонняя встреча также пока не согласована. Представитель Кремля пояснил, что двусторонние переговоры обычно окончательно согласовываются ближе к дате проведения саммита.

31 октября госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что кратко обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым возможность встречи Путина и Трампа на АТЭС. Разговор состоялся на полях совещания министров иностранных дел стран G20 в Атланте.

25 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия, США и Китай выразили готовность к проведению трехстороннего саммита лидеров и приступили к его подготовке.

21 октября Путин обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом возможность трехсторонних переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Ушакова, российская сторона представила свои соображения относительно возможного содержания встречи.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь