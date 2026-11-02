Путин поздравил главу Дагестана с избранием на должность

15 октября новым главой Дагестана был избран Щукин, до этого временно исполнявший обязанности руководителя региона. На этой должности он сменил Сергея Меликова, руководившего регионом с октября 2020 г. Меликов ушел в отставку после наводнений, с которыми столкнулся Дагестан весной 2026 г. Щукин был избран путем тайного голосования депутатов регионального парламента. Срок действия его полномочий составит пять лет.