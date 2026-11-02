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Путин поздравил главу Дагестана с избранием на должность

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поздравил Федора Щукина с избранием на должность главы Республики Дагестан. Об этом он сообщил в ходе встречи с политиком, передает Кремль.

«Это все-таки особый регион, форпост России на Кавказе. Это многонациональная республика», – отметил российский лидер.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 2 ноября анонсировал встречу Путина и Щукина. По его словам, в ходе нее глава государства обсудит ситуацию в Дагестане. «Один из важнейших регионов нашей страны, многонациональный регион нашей страны», – заявил Песков.

15 октября новым главой Дагестана был избран Щукин, до этого временно исполнявший обязанности руководителя региона. На этой должности он сменил Сергея Меликова, руководившего регионом с октября 2020 г. Меликов ушел в отставку после наводнений, с которыми столкнулся Дагестан весной 2026 г. Щукин был избран путем тайного голосования депутатов регионального парламента. Срок действия его полномочий составит пять лет.

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