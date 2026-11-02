Песков: проведение каждой гуманитарной операции – уникальный случай

31 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной операции в Алешках. Она отметила, что жителям города доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места назначения.