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Главная / Политика /

Песков: проведение каждой гуманитарной операции – уникальный случай

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Каждый случай объявления гуманитарной операции, как в городе Алешки Херсонской области, является уникальным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Каждый конкретный случай является уникальным, – отметил представитель Кремля. – Разумеется, в каждом конкретном случае интересы граждан, интересы людей и безопасность и гуманитарное обеспечение будут ставиться во главу угла».

В ходе брифинга Песков заявил, что Россия пока не планирует повторять гуманитарные операции в Алешках, однако Москва оценила уровень координации в ходе нее.

31 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной операции в Алешках. Она отметила, что жителям города доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места назначения.

В тот же день агентство «БелТА» сообщило, что три самолета с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые изъявили желание поехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля. В аэропорту эвакуированные ждали выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который они проследуют на Украину.

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