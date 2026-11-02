Песков: проведение каждой гуманитарной операции – уникальный случай
Каждый случай объявления гуманитарной операции, как в городе Алешки Херсонской области, является уникальным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каждый конкретный случай является уникальным, – отметил представитель Кремля. – Разумеется, в каждом конкретном случае интересы граждан, интересы людей и безопасность и гуманитарное обеспечение будут ставиться во главу угла».
В ходе брифинга Песков заявил, что Россия пока не планирует повторять гуманитарные операции в Алешках, однако Москва оценила уровень координации в ходе нее.
31 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила о завершении гуманитарной операции в Алешках. Она отметила, что жителям города доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места назначения.
В тот же день агентство «БелТА» сообщило, что три самолета с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые изъявили желание поехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля. В аэропорту эвакуированные ждали выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который они проследуют на Украину.