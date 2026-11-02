Пасечник сообщил о разрушении здания «Лугакома» после ударов ВСУ

Кроме того, удары пришлись по коммунальной и гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспорту в Первомайске, Лисичанске и нескольких муниципальных округах республики. По данным Пасечника, средствами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией ЛНР уничтожено около 120 воздушных целей.