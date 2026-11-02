Пасечник сообщил о разрушении здания «Лугакома» после ударов ВСУ
Здание интернет-провайдера «Лугаком» разрушено, а здание Луганской телефонной компании повреждено в результате ударов беспилотников по Луганску. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.
Серверное оборудование «Лугакома» вышло из строя. Также в историческом центре города повреждены жилые дома, продуктовый магазин, музыкальная школа и городской музей. По предварительным данным, пострадавших в результате атаки в столице республики нет.
В Старобельском муниципальном округе при атаке на автомобиль погибла женщина, ее муж получил ранения. Еще один человек пострадал при ударе по грузовику на дороге Беловодск – Луганск.
Кроме того, удары пришлись по коммунальной и гражданской инфраструктуре, жилым домам и транспорту в Первомайске, Лисичанске и нескольких муниципальных округах республики. По данным Пасечника, средствами ПВО и мобильными огневыми группами над территорией ЛНР уничтожено около 120 воздушных целей.
В ночь на 2 ноября силы ПВО сбили 212 украинских беспилотников самолетного типа над 18 регионами России и двумя морями. Воздушные цели были ликвидированы над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Псковской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей.