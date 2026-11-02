Т-банк запустит торги 10 новыми неоактивами на акции мировых компаний

«Т-инвестиции» и «СПБ биржа» 3 ноября запустят торги 10 новыми неоактивами на дивидендные акции мировых компаний – от Nvidia и Alphabet до производителя тяжелой техники Caterpillar и McDonald’s. Инструменты позволяют зарабатывать на динамике стоимости акций в российской инфраструктуре с расчетами в рублях без покупки иностранных бумаг, сообщили в финансовой организации.