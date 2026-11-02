Т-банк запустит торги 10 новыми неоактивами на акции мировых компаний
«Т-инвестиции» и «СПБ биржа» 3 ноября запустят торги 10 новыми неоактивами на дивидендные акции мировых компаний – от Nvidia и Alphabet до производителя тяжелой техники Caterpillar и McDonald’s. Инструменты позволяют зарабатывать на динамике стоимости акций в российской инфраструктуре с расчетами в рублях без покупки иностранных бумаг, сообщили в финансовой организации.
В линейку войдут неоактивы на акции Nvidia, Micron, Lam Research, Alphabet, Oracle, Dell, Marvell Technologies, Western Digital, Caterpillar и McDonald’s. Общее число неоактивов у Т-банка достигнет 75, а оборот с момента запуска в мае превысил 2 трлн руб. На «СПБ бирже» 23 октября зафиксирован рекордный дневной оборот почти в 60 млрд руб.
Директор по развитию брокерских продуктов «Т-инвестиций» Александр Гусев отметил рост спроса на неоактивы. По его словам, трейдеров привлекает возможность торговать ликвидными инструментами без комиссии внутри дня, а инвесторов – участие в динамике глобальных компаний без рисков блокировок.
Неоактивы – это расчетные фьючерсные бессрочные контракты на глобальные ценные бумаги, которые обращаются на «СПБ бирже». Они дают возможность российским инвесторам зарабатывать на недоступных к покупке зарубежных активах в безопасной российской инфраструктуре и с расчетами в рублях. Цена неоактива следует за ценой базисного актива.