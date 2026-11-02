Премьер Бельгии подал королю прошение об отставке

До этого Де Вевер уже обращался к королю после неудачных бюджетных переговоров, однако тогда попросил продлить обсуждение еще на 50 дней. Премьер возглавляет правительство Бельгии с февраля 2025 г. Он стал первым фламандским националистом на этом посту.