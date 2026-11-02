Премьер Бельгии подал королю прошение об отставке
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал королю Филиппу прошение об отставке правительства после провала переговоров о бюджете на 2027 г. Об этом сообщает Euronews.
По данным издания, переговоры между участниками правящей коалиции продолжались всю ночь, однако стороны не смогли прийти к соглашению. Правительству необходимо найти возможности для экономии 10 млрд евро, чтобы привести государственные финансы в соответствие с требованиями Евросоюза.
В 2025 г. дефицит бюджета Бельгии составил 5% ВВП при установленном в ЕС предельном уровне 3%. Государственный долг страны превышает 735 млрд евро, или 110% ВВП. На фоне бюджетных разногласий выросла доходность государственных облигаций, что увеличило расходы на обслуживание долга.
Король Филипп может принять прошение об отставке, отклонить его либо отложить решение. В случае принятия отставки могут быть назначены досрочные парламентские выборы.
Ранее бельгийская газета De Standaard сообщила, что Де Вевер не смог представить бюджет, который устроил бы все партии правящей коалиции. Разногласия возникли вокруг налоговой политики, сокращения расходов на здравоохранение и защиты пенсионеров. В частности, противоречия сохранялись между «Новым фламандским альянсом» (N-VA) премьера и социалистической партией Vooruit.
До этого Де Вевер уже обращался к королю после неудачных бюджетных переговоров, однако тогда попросил продлить обсуждение еще на 50 дней. Премьер возглавляет правительство Бельгии с февраля 2025 г. Он стал первым фламандским националистом на этом посту.