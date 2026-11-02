Володин: число выдворений мигрантов выросло более чем в 2,5 раза за полтора года

С 3 ноября вступают в силу поправки в КоАП, расширяющие перечень оснований для выдворения иностранцев из России. Число статей, предусматривающих такую меру наказания, увеличится более чем вдвое – с 22 до 45. В частности, выдворение будет возможно за нарушение общественного порядка, неповиновение полиции, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций против России.