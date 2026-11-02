Володин: число выдворений мигрантов выросло более чем в 2,5 раза за полтора года
Число выдворений иностранных граждан из России за различные правонарушения увеличилось в 2,6 раза за последние полтора года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные правоохранительных органов, следует из сообщения нижней палаты парламента.
По словам Володина, с 2024 г. в России приняли 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, из которых 21 был инициирован депутатами Госдумы. «Принятые нормы работают, приносят свой результат», – подчеркнул он.
С 3 ноября вступают в силу поправки в КоАП, расширяющие перечень оснований для выдворения иностранцев из России. Число статей, предусматривающих такую меру наказания, увеличится более чем вдвое – с 22 до 45. В частности, выдворение будет возможно за нарушение общественного порядка, неповиновение полиции, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к введению санкций против России.
1 ноября директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил, что за девять месяцев 2026 г. приставы принудительно выдворили из России 63 500 иностранцев и лиц без гражданства. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
22 октября официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что за восемь месяцев 2026 г. ведомство запретило въезд в Россию более чем 260 000 иностранцев. Показатель увеличился на 75,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Основными причинами стали нарушения миграционного законодательства, депортация и выдворение, а также предоставление недостоверных сведений.