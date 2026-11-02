В Азербайджане сбили дроны с наркотиками из Ирана
Азербайджанские пограничники обезвредили беспилотники, которые летели с территории Ирана и доставляли наркотические вещества на территорию страны. Об этом сказано на сайте Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.
«На служебных территориях пограничных отрядов «Горадиз» и «Гейтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы в общей сложности предотвращена переброска 22 килограммов 900 граммов наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику», – говорится в сообщении.
Беспилотники были обнаружены на границе Азербайджана. Проникшие в воздушное пространство страны дроны были обезврежены. В ГПС добавили, что на территории «Горадиза» было изъято 15,4 кг наркотических веществ, а на территории «Гейтепе» – 7,5 кг.
18 мая сотрудники УФСБ России по Астраханской области пресекли канал поставок наркотиков в особо крупном размере. Были задержаны житель Ставрополя 2001 г. р. и гражданин одной из стран Центральной Азии 2000 г. р. Они прибыли в Астрахань для организации сбыта синтетических наркотиков и арендовали квартиру в Ленинском районе для их хранения. В ходе обыска изъято более 500 г мефедрона.