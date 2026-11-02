Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США через диалог
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи предоставил правительству полномочия для урегулирования конфликта с США путем переговоров. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан, передает ТАСС.
По его словам, Иран намерен дипломатически урегулировать разногласия с Вашингтоном.
Глава государства также подчеркнул необходимость участия населения в преодолении вызовов и кризисов, возникших в результате американо-израильской агрессии против Ирана.
2 ноября The Atlantic со ссылкой на источники писал, что новая военная кампания США против Ирана в случае ее начала может занять от нескольких часов до нескольких недель. Такие варианты действий администрации президента США Дональда Трампа рассматривает Пентагон. По данным издания, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет и председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн представили Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу возможные сценарии дальнейших действий в отношении Тегерана. Среди вариантов – нанесение новых ударов в течение нескольких часов, дней или недель, продолжение морской блокады Ирана с сохранением угрозы возобновления боевых действий либо отказ от дальнейших шагов.
До этого американский журналист Такер Карлсон сообщил, что администрация Трампа может в ближайшие дни нанести ядерный удар по Ирану под давлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Вероятной целью он назвал гору Пикакс, где, по данным израильской разведки, Иран мог возобновить обогащение урана. Карлсон отметил, что объект имеет почти 100-метровый слой защиты, поэтому «единственным вариантом является ядерный удар».