Путин назначил Вайно главой набсовета РФПИ
Президент России Владимир Путин назначил шестерых членов наблюдательного совета управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сроком на пять лет. Соответствующий указ опубликован 2 ноября.
Председателем наблюдательного совета назначен руководитель администрации президента Антон Вайно. В состав также вошли председатель Банка России Эльвира Набиуллина, вице-премьер Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
В марте 2025 г. Путин назначил Новака членом наблюдательного совета РФПИ. Одновременно глава государства прекратил полномочия министра обороны Андрея Белоусова и бывшего председателя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева. Предыдущий состав набсовета был утвержден в феврале 2022 г. сроком на пять лет.
27 октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций против РФПИ. По данным издания, российская сторона добивается снятия ограничений в рамках переговоров об участии фонда в организации поставок российского дизельного топлива в США.