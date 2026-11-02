Путин назначил Вайно главой набсовета РФПИ

В марте 2025 г. Путин назначил Новака членом наблюдательного совета РФПИ. Одновременно глава государства прекратил полномочия министра обороны Андрея Белоусова и бывшего председателя ВЭБ.РФ Владимира Дмитриева. Предыдущий состав набсовета был утвержден в феврале 2022 г. сроком на пять лет.