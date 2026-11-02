Самый любимый и ненавистный политик Бельгии: кто такой Барт Де Вевер

Самый любимый и ненавистный политик Бельгии: кто такой Барт Де ВеверПремьер королевства подал прошение об отставке
2 ноября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер обратился к королю Филиппу с прошением об отставке своего правительства после провала коалиционных переговоров о бюджете на 2027 г. Однако монарх в ответ поручил ему до 6 ноября предпринять еще одну попытку достичь компромисса. Чем известен Де Вевер – в справке «Ведомостей».
Семья
Де Вевер родился 21 декабря 1970 г. в Мортселе под Антверпеном. Детство провел в Контихе, где родители держали небольшой супермаркет. Семья была связана с фламандским национализмом: отец недолгое время состоял в праворадикальном «Ордене фламандских милитантов», а дед был секретарем «Фламандского национального союза» – партии межвоенного периода, сотрудничавшей с нацистской оккупационной властью. Сам Де Вевер, впрочем, подчеркивал, что дед коллаборационистских действий не совершал. Старший брат Бруно – историк и профессор Гентского университета, специалист по фламандскому национализму.
Образование и академическая карьера
В 1988 г. Де Вевер поступил на юридический факультет Антверпенского университета, но через два года бросил право и ушел в историю – в Левенский католический университет, где в 1994 г. получил степень лиценциата (аналог магистратуры). В обоих городах он вступил во фламандские националистические студенческие общества – Ассоциацию либеральных фламандских студентов и Союз католических фламандских студентов, где стал главным редактором их журналов: «Тегенструм» в Антверпене и «Онс Левен» в Левене.
Научные интересы сосредоточились на Фландрии времен Второй мировой войны и после нее: он начал диссертацию о становлении послевоенной фламандской националистической партии. С 1995 по 2001 г. работал научным ассистентом на кафедре истории Левенского католического университета и участвовал в подготовке «Новой энциклопедии фламандского движения». В 2002 г. Де Вевер отказался от докторской, целиком посвятив себя политике. Как отмечает The Brussels Times, «с тех пор он превратился в одного из самых любимых и самых ненавистных политиков Бельгии».
Начало политической деятельности
Свою карьеру Де Вевер начинал в «Народном союзе» – партии, к которой был причастен его отец. В 1996-1997 гг. он был депутатом совета Берхема, одного из округов Антверпена.
В 2000-2004 гг. заседал в муниципальном совете Антверпена. Во время идеологических расколов внутри «Народного союза» примкнул к правоконсервативному националистическому крылу «оранжево-синих» во главе с Гертом Буржуа.
Осенью 2001 г. Де Вевер вместе с Буржуа основал «Новый фламандский альянс» (N-VA) – партию, выступающую за превращение Бельгии в конфедерацию, а в перспективе и за независимость Фландрии. Первые годы партия была маргинальной: после выборов 2003-го в федеральном парламенте у нее было всего одно место.
Во главе «Нового фламандского альянса»
В октябре 2004 г. Де Вевер был избран председателем N-VA как единственный кандидат и занимал этот пост до 2025 г. При нем партия обрела отчетливо консервативную идентичность и стремительно выросла: за два десятилетия она превратилась в крупнейшую политическую силу страны. Уже в 2004 г. союз с «Христианскими демократами и фламандцами» (CD&V) впервые привел N-VA в правительство Фландрии, а самого Де Вевера – во фламандский парламент.
На региональных выборах 2009 г. N-VA неожиданно набрала около 13% и вместе с CD&V стала победителем, войдя в правительство Фландрии. Де Вевер остался партийным председателем, делегировав в кабинет двух министров и председателя фламандского парламента. 13 июня 2010 г. N-VA во главе с Де Вевером набрала около 30% во Фландрии и стала крупнейшей партией страны, получив 27 мест в Палате представителей против 26 у валлонских социалистов. Сам Де Вевер был избран в Сенат с рекордными 785 776 преференциальными голосами. Король поручил ему разведать возможности формирования правительства, но оно не сложилось: Бельгия прожила 541 день без кабинета, пока 6 декабря 2011 г. не присягнуло правительство Ди Рупо, в которое N-VA не вошла.
В 2012 г. Де Вевер был избран бургомистром Антверпена – крупнейшего города Фландрии, а затем дважды переизбирался (2018, 2024). В 2014 г. N-VA впервые вошла в федеральную коалицию, но в декабре 2018-го вышла из правительства, отказавшись поддержать Глобальный договор по миграции. В 2019 г. партия вновь победила во Фландрии, однако в коалицию ее не пустили: остальные объединения отказались сотрудничать с националистами. В ноябре 2020 г. Де Вевер был переизбран председателем с результатом 96,8% на новый трехлетний мандат.
Путь в премьеры
На федеральных выборах 9 июня 2024 г. N-VA снова заняла первое место с результатом 16,7%. 4 ноября, когда переговоры с социалистами из «Вперед» зашли в тупик, Де Вевер подал королю прошение об отставке с поста форматора. Филипп его не принял и дал срок до 12 ноября.
31 января 2025 г. пять партий «коалиции Аризоны» – N-VA, «Вперед», «Реформистское движение», «Христианские демократы и фламандцы» и «Вовлеченные» – заключили правительственное соглашение. Анонсируя его, Де Вевер произнес лаконичное Alea iacta est («жребий брошен»).
Переговоры упирались в социально-экономический блок: Де Вевер требовал сократить социальные расходы (по сообщениям СМИ, примерно на 3 млрд евро в год), что вызвало массовые протесты.
3 февраля Де Вевер принес присягу перед королем Филиппом и сложил полномочия председателя N-VA (партию возглавил Стивен Вандепут).
Взгляды
Де Вевер называет себя консерватором и фламандским националистом. Среди повлиявших на него фигур – философ Эдмунд Берк, публицист Теодор Далримпл, Маргарет Тэтчер и экономист Фридрих Хайек. Почти все его оппоненты, отмечает The Brussels Times, признают его полемическое мастерство и интеллект, но при этом говорят, что при необходимости он бывает «холоден как лед» и десятилетиями не отступает от своей идеологии.
Излюбленный способ добиваться большей автономии Фландрии со временем эволюционировал. N-VA из кампании одного вопроса – независимости Фландрии – превратилась в широкую правую партию, а Де Вевер заговорил об изменении Бельгии изнутри, а не разрушении извне. Впрочем, несмотря на более чем десятилетнее участие в правительствах, автономия Фландрии, отмечает The Brussels Times, ничуть не приблизилась.
Де Вевер по-прежнему сторонник постепенного выхода Фландрии из Бельгии: «Я не революционер и не работаю над немедленным концом Бельгии». При этом он убежден, что бельгийское государство движется к своему концу, а франкоязычные партии блокируют реформы.
В экономике N-VA – самая либеральная из крупных бельгийских партий: защита предпринимательства, отказ от повышения налогов, сокращение госрасходов и пособий, повышение пенсионного возраста, сокращение числа госслужащих и передача части полномочий регионам.
В марте 2026 г. Де Вевер призвал ЕС «заключить сделку» с Россией и добиваться мандата на переговоры с Москвой, вызвав критику коалиционных партнеров. Позднее он пояснил, что имел в виду нормализацию отношений уже после мирного соглашения.
Бюджетный спор
Осенью 2026 г. бюджетный кризис из переговорного стал уже открытым. 11 октября Де Вевер отменил программную речь о положении страны в парламенте – кабинет прямо заявил, что вариант с помесячными лимитами расходов неприемлем из-за «серьезности бюджетной ситуации и ситуации на финансовых рынках». В октябре в Брюсселе прошло несколько массовых демонстраций против экономии, переросшие в столкновения с полицией.
Суть спора – как набрать деньги: правительство изначально хотело высвободить около 10 млрд евро мерами до 2029 г., чтобы сократить дефицит свыше 5% ВВП, но к середине октября Де Вевер снизил планку примерно до 4 млрд евро только на 2027 г. Премьер признавал в парламенте, что правительство уже играет «добавленное время».
Это уже второй бюджетный тупик коалиции: годом ранее, в ноябре 2025-го, кабинет также стоял на грани отставки из-за бюджета на 2026 г., и тогда Де Вевер попросил у короля 50 дней – 24 ноября 2025 г. соглашение о многолетнем бюджете все же было достигнуто. Нынешний кризис идет вокруг дополнительных мер в его рамках.
По оценке газеты De Standaard, федеральное правительство Бельгии находится «в глубоком кризисе».
Личная жизнь
Де Вевер женат на Веерле Хегге – учителе начальной школы. Они познакомились в 1999 г. в бадминтонном клубе при Левенском университете и поженились 11 июля 2009 г. У пары четверо детей. В 2023 г. у его супруги диагностировали анорексию, а в июне 2024-го она попала в психиатрическую больницу.