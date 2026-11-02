Самый любимый и ненавистный политик Бельгии: кто такой Барт Де Вевер

На региональных выборах 2009 г. N-VA неожиданно набрала около 13% и вместе с CD&V стала победителем, войдя в правительство Фландрии. Де Вевер остался партийным председателем, делегировав в кабинет двух министров и председателя фламандского парламента. 13 июня 2010 г. N-VA во главе с Де Вевером набрала около 30% во Фландрии и стала крупнейшей партией страны, получив 27 мест в Палате представителей против 26 у валлонских социалистов. Сам Де Вевер был избран в Сенат с рекордными 785 776 преференциальными голосами. Король поручил ему разведать возможности формирования правительства, но оно не сложилось: Бельгия прожила 541 день без кабинета, пока 6 декабря 2011 г. не присягнуло правительство Ди Рупо, в которое N-VA не вошла.