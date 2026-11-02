Суд заочно приговорил журналиста Доброхотова к 5,5 года колонии

По версии следствия, Доброхотов являлся организатором и членом иностранной организации The Insider и будучи «достоверно осведомленным о признании ее в установленном законом порядке нежелательной», он дважды привлекался к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности этой организации. Несмотря на это, журналист продолжил руководство основанной им организацией.