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Суд заочно приговорил журналиста Доброхотова к 5,5 года колонии

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Основатель издания The Insider (организация признана нежелательной на территории РФ, считается иноагентом) Роман Доброхотов (считается в России иноагентом) заочно осужден в России на 5,5 г. лишения свободы по статье об организации работы нежелательной организации. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).

По версии следствия, Доброхотов являлся организатором и членом иностранной организации The Insider и будучи «достоверно осведомленным о признании ее в установленном законом порядке нежелательной», он дважды привлекался к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности этой организации. Несмотря на это, журналист продолжил руководство основанной им организацией.

Доброхотова также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на пять лет.

The Insider включили в перечень СМИ-иноагентов еще до начала боевых действий на Украине, в июле 2021 г. В 2022 г. Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной. В июле того же года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту СМИ.

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