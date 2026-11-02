Суд заочно приговорил журналиста Доброхотова к 5,5 года колонии
Основатель издания The Insider
Его признали виновным по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности).
По версии следствия, Доброхотов являлся организатором и членом иностранной организации The Insider и будучи «достоверно осведомленным о признании ее в установленном законом порядке нежелательной», он дважды привлекался к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за участие в деятельности этой организации. Несмотря на это, журналист продолжил руководство основанной им организацией.
Доброхотова также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на пять лет.
The Insider включили в перечень СМИ-иноагентов еще до начала боевых действий на Украине, в июле 2021 г. В 2022 г. Генпрокуратура признала деятельность издания нежелательной. В июле того же года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту СМИ.