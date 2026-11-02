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Задержан владелец сербского Alta Bankа

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В Сербии задержали владельца Alta Banka Давора Мацуру, которого связывают с Сербской прогрессивной партией. Об этом сообщил портал Nova.rs.

По данным издания, полиция более 30 часов проводила обыски в помещениях банка, у которого Национальный банк Сербии отозвал лицензию. Решение об отзыве лицензии было принято 31 октября. После этого в отношении Alta Banka началась процедура банкротства.

Сербский регулятор сообщил, что финансовое положение кредитной организации значительно ухудшилось и существовал риск дальнейшего снижения ее ликвидности. В Национальном банке Сербии подчеркнули, что отзыв лицензии был необходим для защиты интересов вкладчиков и обеспечения стабильности финансовой системы.

Alta Banka был основан в 1979 г., ранее носил название Jumbes Banka, а в 2020 г. получил нынешнее название. В последние годы банк активно расширял деятельность и сотрудничал с государственными структурами Сербии, в том числе обслуживал платежи государственной энергетической компании Elektroprivreda Srbije (EPS). Банк также обслуживал российских граждан и компании, работающие в Сербии. К концу 2025 г. его активы достигли примерно 1,65 млрд евро.

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