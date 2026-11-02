Задержан владелец сербского Alta Bankа

Alta Banka был основан в 1979 г., ранее носил название Jumbes Banka, а в 2020 г. получил нынешнее название. В последние годы банк активно расширял деятельность и сотрудничал с государственными структурами Сербии, в том числе обслуживал платежи государственной энергетической компании Elektroprivreda Srbije (EPS). Банк также обслуживал российских граждан и компании, работающие в Сербии. К концу 2025 г. его активы достигли примерно 1,65 млрд евро.