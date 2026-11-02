Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,224+1,26%VEON-RX85,7+0,94%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 457,37-2,22%RTSI956,02-2,72%RGBI112,21-0,05%RGBITR777,89+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Приложение МЧС подверглось кибератаке в 33 регионах

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Кибератака на панель администрирования мобильного приложения МЧС России привела к рассылке ложных сообщений в 33 субъектах РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты обнаружили атаку после поступления первых недостоверных уведомлений. Сервисы оперативно отключили от сети и изолировали. МЧС также организовало удаление ложной информации из каналов в Max и разместило предупреждение о взломе собственного канала.

В ведомстве подчеркнули, что система оповещения населения продолжает работать в штатном режиме и инцидент не повлиял на ее функционирование. Для информирования граждан используются региональные и муниципальные системы, включая сирены и громкоговорители, СМС-рассылки, теле- и радиовещание.

По данным МЧС, приложение продолжает работать, его функциональность планируют полностью восстановить до конца суток. Специалисты установили уязвимость, которой воспользовался злоумышленник, и передали информацию в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Ведомство также принимает меры для предотвращения повторных атак.

2 ноября сообщалось, что инженеры хостинг-провайдера Beget занимаются ручной настройкой инфраструктуры в дата-центрах после масштабного сбоя. Как уточнили в компании, для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы – команды работают в усиленном режиме.

Позже стало известно, что работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена после технических сбоев. При этом деятельность бизнеса и продажа маркированных товаров не нарушались. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) добавили, что система маркировки «Честный знак» продолжает работать стабильно. Личные кабинеты участников товарооборота и основные сервисы системы функционируют в штатном режиме.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её