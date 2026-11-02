Приложение МЧС подверглось кибератаке в 33 регионах

В ведомстве подчеркнули, что система оповещения населения продолжает работать в штатном режиме и инцидент не повлиял на ее функционирование. Для информирования граждан используются региональные и муниципальные системы, включая сирены и громкоговорители, СМС-рассылки, теле- и радиовещание.