Приложение МЧС подверглось кибератаке в 33 регионах
Кибератака на панель администрирования мобильного приложения МЧС России привела к рассылке ложных сообщений в 33 субъектах РФ. Об этом сообщили в ведомстве.
Специалисты обнаружили атаку после поступления первых недостоверных уведомлений. Сервисы оперативно отключили от сети и изолировали. МЧС также организовало удаление ложной информации из каналов в Max и разместило предупреждение о взломе собственного канала.
В ведомстве подчеркнули, что система оповещения населения продолжает работать в штатном режиме и инцидент не повлиял на ее функционирование. Для информирования граждан используются региональные и муниципальные системы, включая сирены и громкоговорители, СМС-рассылки, теле- и радиовещание.
По данным МЧС, приложение продолжает работать, его функциональность планируют полностью восстановить до конца суток. Специалисты установили уязвимость, которой воспользовался злоумышленник, и передали информацию в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Ведомство также принимает меры для предотвращения повторных атак.
2 ноября сообщалось, что инженеры хостинг-провайдера Beget занимаются ручной настройкой инфраструктуры в дата-центрах после масштабного сбоя. Как уточнили в компании, для решения задачи задействованы все необходимые ресурсы – команды работают в усиленном режиме.
Позже стало известно, что работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена после технических сбоев. При этом деятельность бизнеса и продажа маркированных товаров не нарушались. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) добавили, что система маркировки «Честный знак» продолжает работать стабильно. Личные кабинеты участников товарооборота и основные сервисы системы функционируют в штатном режиме.