Путин заявил о героизме дагестанцев в зоне спецоперации
Дагестанцы, которые принимают участие в спецоперации на Украине, демонстрируют героизм и мужество. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Дагестана Федором Щукиным.
«Дагестанцы <…> принимают участие в специальной военной операции, причем на всяких должностях, в том числе и на высоких, можно сказать, высших должностях в Вооруженных силах Российской Федерации», – заявил российский лидер.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 2 ноября анонсировал встречу Путина и Щукина. По его словам, в ходе нее глава государства обсудит ситуацию в Дагестане. «Один из важнейших регионов нашей страны, многонациональный регион нашей страны», – заявил Песков.
8 сентября Щукин отметил, что дагестанцы, которые участвуют в спецоперации, проявляют героизм. По его словам, 20 уроженцев Дагестана были удостоены звания Героя России, а «вся республика равняется на них».