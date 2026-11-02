Лантратова: оставшимся в Алешках жителям будет оказана помощь

«И таких семей было очень много, но мы для себя зафиксировали эти данные. И, собственно, после чего сейчас каждую семью из тех, кто к нам обратился, мы держим на контроле, мы понимаем те потребности, которые есть, и будем максимально стараться дальше оказывать необходимую помощь», – сказала она.