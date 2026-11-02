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Лантратова: оставшимся в Алешках жителям будет оказана помощь

Анна Суслова
Виктор Антонюк / ТАСС
Виктор Антонюк / ТАСС

Жителям города Алешки Херсонской области, которые приняли решение остаться, будет оказана необходимая помощь. Об этом на пресс-конференции по итогам гуманитарной миссии в Алешках заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«И таких семей было очень много, но мы для себя зафиксировали эти данные. И, собственно, после чего сейчас каждую семью из тех, кто к нам обратился, мы держим на контроле, мы понимаем те потребности, которые есть, и будем максимально стараться дальше оказывать необходимую помощь», – сказала она.

Лантратова добавила, что некоторые люди были эвакуированы в другие регионы по различным причинам, например, из-за тяжелого состояния здоровья.

2 ноября Лантратова сообщила об официальном завершении гуманитарной миссии в Алешках 1 ноября в 23:59 мск. Омбудсмен подчеркнула важность и сложность соблюдения режима тишины, поскольку во время его действия проводились работы по разминированию дорог.

31 октября Лантратова сообщила, что те жители Алешек, кто решил отправиться на Украину, также смогли беспрепятственно выехать. Кроме того, в рамках миссии была организована перевозка людей, которые не могли передвигаться самостоятельно, а домашние питомцы уехали вместе с семьями.

В тот же день она заявила, что Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий, также стороны будут поддерживать тех, кто остался.

2 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не планирует повторять гуманитарную миссию в Алешках. Он добавил, что «в каждом отдельном случае интересы граждан, интересы людей, и безопасность и гуманитарное обеспечение будут ставиться во главу угла».

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