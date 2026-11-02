Песков назвал обычной практикой перегруппировку сил во время перемирия
Перегруппировка сил во время перемирия является обычной практикой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал обвинения Киева в сторону России, согласно которому Москва якобы использовала паузу в боевых действиях во время гуманитарной миссии в Алешках для восстановления позиций.
«Собственно, это скорее нужно обращать такие вопросы к нашему военному ведомству. Но здесь с большой долей уверенности можно предположить, что украинские вооруженные силы также использовали этот период для соответствующей перегруппировки и так далее», – отметил представитель Кремля.
31 октября уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной операции в Алешках. Она отметила, что жителям доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места назначения.
27 октября – 1 ноября прошла крупнейшая в украинском конфликте с 2022 г. гуманитарная операция по доставке помощи и эвакуации жителей в рамках локального перемирия России и Украины, достигнутого при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.