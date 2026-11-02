Песков назвал обычной практикой перегруппировку сил во время перемирия

31 октября уполномоченный по правам человека РФ Яна Лантратова сообщила об успешном завершении гуманитарной операции в Алешках. Она отметила, что жителям доставили продукты, медикаменты, топливо, средства гигиены и другие нужные вещи. Помощь продолжали раздавать и после отъезда колонны тем, кто остался в Алешках. Все, кто пожелал выехать в Россию, благополучно добрались до места назначения.