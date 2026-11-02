Кремль внимательно следит за промежуточными выборами в США
В Кремле «очень внимательно» следят за промежуточными выборами в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, разумеется, очень внимательно наблюдаем, как и весь мир, собственно. Президент Трамп останется далее президентом до завершения его президентского срока и будет проводить свою внешнюю политику», – сказал он.
Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 3 ноября. Американский парламент состоит из палаты представителей, в которую входят 435 конгрессменов, и сената, насчитывающего 100 человек. Американцы изберут всех членов палаты представителей и 33 сенаторов.
На фоне приближения выборов администрация президента США Дональда Трампа нарастила активность по достижению мира на Украине. Трамп заявил 31 октября о близости сделки по Украине: «Раньше я так не говорил. Сейчас могу это сказать».