Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,184+0,93%KLVZ1,934-0,51%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 477,51-1,41%RTSI968,84-1,41%RGBI112,39+0,11%RGBITR779,1+0,2%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль внимательно следит за промежуточными выборами в США

Антон Потоков
The White House / Flickr
The White House / Flickr

В Кремле «очень внимательно» следят за промежуточными выборами в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, разумеется, очень внимательно наблюдаем, как и весь мир, собственно. Президент Трамп останется далее президентом до завершения его президентского срока и будет проводить свою внешнюю политику», – сказал он.

Промежуточные выборы в конгресс США состоятся 3 ноября. Американский парламент состоит из палаты представителей, в которую входят 435 конгрессменов, и сената, насчитывающего 100 человек. Американцы изберут всех членов палаты представителей и 33 сенаторов.

На фоне приближения выборов администрация президента США Дональда Трампа нарастила активность по достижению мира на Украине. Трамп заявил 31 октября о близости сделки по Украине: «Раньше я так не говорил. Сейчас могу это сказать».

Читайте также:Конгресс на кону: как проходят промежуточные выборы в США
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь