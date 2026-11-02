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Главная / Общество /

Литовец заочно получил 18 лет колонии за наемничество

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Суд заочно приговорил гражданина Литвы Лауринаса Балтрунаса к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за наемничество и обучение других наемников. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России. Осужденный объявлен в международный розыск.

Балтрунас признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и ч. 1 ст. 359 УК РФ (обучение наемника).

По данным следствия, в марте 2022 г. литовец прибыл на Украину, где прошел боевую подготовку и получил огнестрельное оружие с боеприпасами. С марта 2022 г. по май 2026 г. он за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих в составе Интернационального легиона и 475-го отдельного штурмового полка сухопутных войск ВСУ.

Помимо этого, как утверждает СК, Балтрунас обучал других наемников стрельбе, оказанию медицинской помощи, минно-взрывному делу и другим навыкам, необходимым для участия в боевых действиях.

21 октября ФСБ сообщила о задержании гражданина Германии, который, по версии ведомства, ранее участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ. В отношении него рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о наемничестве.

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