Литовец заочно получил 18 лет колонии за наемничество

По данным следствия, в марте 2022 г. литовец прибыл на Украину, где прошел боевую подготовку и получил огнестрельное оружие с боеприпасами. С марта 2022 г. по май 2026 г. он за денежное вознаграждение участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих в составе Интернационального легиона и 475-го отдельного штурмового полка сухопутных войск ВСУ.