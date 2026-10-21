ФСБ задержала гражданина Германии, дезертировавшего из ВСУ
В России задержали гражданина Германии, который, по данным ФСБ, заключил контракт с вооруженными силами Украины (ВСУ), но впоследствии дезертировал из-за невыплаты денежного вознаграждения. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По информации спецслужбы, немец прибыл на Украину в ноябре 2025 г. и подписал контракт на прохождение военной службы сроком на три года. Не получив обещанных выплат, он покинул расположение украинских войск.
«В настоящее время принимается процессуальное решение о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 359 (наемничество) УК России», – сообщили в ФСБ.
В ведомстве утверждают, что ранее мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента с 2004 по 2010 г., а также в вооруженных конфликтах в Сомали и Сирии. В 2016–2018 гг. он служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны ВСУ, куда входили граждане Великобритании.
15 октября ФСБ сообщила о задержании подданного Швеции в Псковской области. По версии спецслужбы, иностранец ранее воевал на стороне ВСУ, а затем незаконно пересек российскую границу для подготовки диверсий. В отношении него возбудили дело о незаконном пересечении границы, рассматривалась возможность возбуждения дел о терроризме и наемничестве.
22 августа посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник оценил численность иностранных наемников в ВСУ в 16 000–20 000 человек. Он сослался на данные украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой, согласно которым в украинской армии числились около 16 000 иностранцев из 72 стран.