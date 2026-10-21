ФСБ задержала гражданина Германии, дезертировавшего из ВСУ

В ведомстве утверждают, что ранее мужчина участвовал в боевых действиях в Афганистане в составе немецкого контингента с 2004 по 2010 г., а также в вооруженных конфликтах в Сомали и Сирии. В 2016–2018 гг. он служил снайпером в одном из подразделений территориальной обороны ВСУ, куда входили граждане Великобритании.