ФСБ задержала воевавшего на стороне ВСУ подданного Швеции

По данным ФСБ, с февраля по июнь 2026 г. иностранец служил по контракту в составе подразделения ВСУ, признанного в России террористической организацией. Он занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов в 24-м отдельном штурмовом батальоне. В ведомстве заявили, что располагают документами о его участии в боевых действиях против российских войск.