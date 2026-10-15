ФСБ задержала воевавшего на стороне ВСУ подданного Швеции
ФСБ задержала в Себежском районе Псковской области подданного Швеции, который планировал диверсии на российских военных объектах. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на спецслужбу.
По данным ФСБ, с февраля по июнь 2026 г. иностранец служил по контракту в составе подразделения ВСУ, признанного в России террористической организацией. Он занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов в 24-м отдельном штурмовом батальоне. В ведомстве заявили, что располагают документами о его участии в боевых действиях против российских войск.
По версии спецслужбы, мужчина незаконно пересек границу России, намереваясь под видом желающего поступить на военную службу проникнуть в российскую армию и совершить диверсии. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы. ФСБ также рассматривает возможность возбуждения дел о терроризме и наемничестве.
5 октября ФСБ задержала двух граждан России, которые по заданию кураторов собирали в Перми и Старом Осколе Белгородской области сведения об оборонно-промышленном и топливно-энергетическом комплексах для подготовки диверсий. Возбуждены дела о приготовлении к теракту, диверсии и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные арестованы, рассматривается вопрос о возбуждении дел о госизмене.