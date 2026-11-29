Путь тамагочи: шнобелевская премия, кладбища питомцев и модные коллаборацииЗа 30 лет игрушка пережила дефицит, манию и забвение – и вернулись как инструмент мотивации для школьников
23 ноября 1996 г. в Японии поступили в продажу первые тамагочи. Они сводили детей с ума, отвлекали взрослых от работы и обзавелись собственной мифологией. Ажиотаж вскоре стих, но мода на тамагочи регулярно возвращается.
Идея из телерекламы
История тамагочи началась не с детской мечты о необычной игрушке, а с вполне взрослой проблемы: домашнее животное не всегда можно взять с собой. Идею предложил японский предприниматель Акихиро Ёкои, возглавлявший компанию-разработчика игрушек WiZ. Согласно классической версии, он увидел телевизионную рекламу, в которой мальчик хотел захватить в путешествие домашнюю черепаху, но мать запретила. Ёкои задумался, что было бы неплохо иметь питомца, помещающегося в кармане. Сам он, кстати, держал дома целый зверинец: собаку, трех кошек, двух попугаев и несколько насекомых. Фанаты позже пытались отыскать ту самую рекламу про черепашку, но так и не сумели. Похоже, это был первый миф о тамагочи.
В 1995–1996 гг. Ёкои вместе с производителем игрушек Bandai начал трудиться над проектом. Важную роль в разработке и продвижении сыграла Аки Маита. О ней существует свой миф: будто идея тамагочи пришла не Ёкои, а обычной домохозяйке. Но это маркетинговая легенда – на самом деле Маита была штатным сотрудником Bandai, а ей просто поручили проработать предложение Ёкои.
Шнобелевская премия
Изначально устройство задумывалось как наручные часы с электронным питомцем. Отсюда и название: японское tamago означает «яйцо», а английское watch – «часы». Но конструкция оказалась слишком громоздкой для запястья, поэтому разработчики переработали ее в яйцо с цепочкой, чтобы игрушку можно было прикрепить к сумке или связке ключей.
Внутри разместили небольшой монохромный экран и всего три кнопки, с помощью которых можно было заботиться о виртуальном существе: кормить, развлекать, убирать, лечить. В зависимости от ухода питомец вырастал избалованным неженкой, нервным недотрогой или же достойной взрослой особью. А мог и вовсе заболеть и погибнуть, если оставить его без внимания.
В этом заключалась гениальность замысла. Большинство игрушек можно отложить в сторону, когда они надоедали. Тамагочи требовалась постоянная забота. Дети, уходя в школу, перекладывали заботу о питомце на родителей – и те внезапно обнаруживали, что стали бабушками и дедушками какого-то виртуального монстрика. Ведь учителя впадали в ярость от того, что ученики постоянно отвлекались, проверяя, как дела у их тамагочи. В прессе писали о бизнесменах, которые посреди встречи могли покормить виртуального питомца. В 1997 г. создателям игрушки Ёкои и Маита присудили Шнобелевскую премию по экономике за то, что из-за них миллионы человеко-часов были потрачены на уход за несуществующими существами.
Тамагочи отправляется в мир
Перед запуском Bandai провела уличные опросы и тестирование среди подростков. Наибольший интерес к новой игрушке проявили девочки-подростки, поэтому поначалу ставка была сделана на них. Но тамагочи увлеклись все – от мальчишек до серьезных взрослых.
Первые устройства поступили в продажу в Японии 23 ноября 1996 г. по цене 1980 иен (около $18 по тому курсу). Спрос оказался выше ожиданий: Bandai не успевала за покупателями и даже публично извинялась за дефицит.
В мае 1997-го игрушка добралась до США. В нью-йоркском FAO Schwarz первую партию из 10 000 устройств раскупили меньше чем за сутки. За первые восемь месяцев мировых продаж Bandai реализовала 10 млн тамагочи, вскоре игрушка появилась в Европе и других странах.
Как старичок споил планету
У тамагочи возникла собственная официальная мифология. В июле 1997 г. в Японии вышел девятиминутный мультфильм Tamagotchi Honto no Hanashi («Правдивая история тамагочи») – совместная работа студии Toei Animation и Bandai. Короткометражка в комедийном ключе рассказывает, как виртуальные питомцы попали на Землю: обиженный на сородичей старик-выпивоха Оядзитчи случайно находит рот живой планеты Тамагочи и в расстроенных чувствах вливает ей туда бутылку сакэ.
Планета, моментально опьянев, начала громко петь и устраивать разрушительные землетрясения. Из-за пьяных загулов родной планеты пришельцам пришлось спешно бежать на Землю. Инопланетян нашел профессор Бандзо вместе со своей ассистенткой Микачу. Чтобы они смогли выжить, ученые сконструировали специальные яйцевидные капсулы-инкубаторы – те самые знаменитые игрушки, защищающие малышей от земной атмосферы и позволяющие людям за ними ухаживать.
Оядзитчи оказался секретным персонажем: питомца нужно было вырастить из Маскутчи, всю жизнь игнорируя дисциплину. За пределами Японии того же старика перекроили в мужчину с волевым подбородком и длинным носом. Чтобы питомец превратился в него, нужно было, наоборот, держать дисциплину на максимальном уровне. Его тут же окрестили «Билли» за сходство с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном.
Кладбище тамагочи
До России инопланетная легенда не дошла. Bandai официально не поставляла игрушку, а прилавки заполнили дешевые подделки всех форм и цветов, в которых жили котики, собачки, динозавры и другие существа, а кнопок было четыре, пять и даже семь вместо трех.
Различались и представления о смерти. В японской версии после гибели питомца над могильной плитой парило его привидение. Разработчики решили не расстраивать западных детей: в экспортной версии питомец не умирал, а улетал на родную планету в сопровождении ангелочка.
Чтобы подкрепить легенду о том, что виртуальный питомец не исчезает насовсем, в августе 1997-го Bandai выпустила в Японии Tenshitchi no Tamagotchi («тамагочи-ангела»): умерший питомец возвращался в виде ангелочка, за которым нужно было ухаживать, а при плохом уходе тот мог превратиться в демона. В феврале 1998 г. игрушка вышла на зарубежные рынки под названием Tamagotchi Angel.
Ходили и жутковатые слухи – будто дети, не сумевшие пережить смерть виртуального питомца, сводили с жизнью счеты. В мае 1997-го телефонная служба психологической помощи Гонконга даже объявила, что будет консультировать и по таким случаям. Достоверных подтверждений этих историй нет. Зато грусть утраты снимали по-своему: появлялись кладбища тамагочи, куда можно было прийти погоревать на могилке питомца. В Великобритании и других странах предприимчивые люди организовывали похороны электронных зверьков – и на кладбищах настоящих домашних животных, и на специально созданных мемориальных площадках.
От вершин к списанным запасам
Стремительный успех оказался для Bandai не только подарком, но и проблемой. Стараясь угнаться за спросом, компания постоянно наращивала производство, пока рынок не наводнили подделки, а интерес покупателей не угас. К 1998 г. тамагочимания практически закончилась: Bandai осталась с огромными запасами продукции, которую уже мало кто хотел покупать. В марте 1999 г. компания списала убытки на сумму около 6 млрд иен (около $52,7 млн по курсу того времени) от избыточных запасов и остановила производство тамагочи.
С тех пор Bandai не раз пыталась возродить эту игрушку. В 2004 г. она добавила инфракрасный порт. Тамагочи могли взаимодействовать друг с другом – ходить в гости, обмениваться подарками, знакомиться и даже заводить потомство. Идея выстрелила вновь, хотя и скромнее, чем в 1990-е: вместо планируемых 2 млн устройств за первый год продали около 5 млн.
В 2008 г. появилась версия с цветным экраном. В 2010-х добавились NFC, новые персонажи, дополнительные игровые миры и возможность коннектиться со смартфонами. В 2022 г. Bandai вернулась к классическому дизайну первых моделей, выпустив Original Tamagotchi – и угадала: ностальгирующие взрослые охотно принялись ее раскупать. В 2023 г. появилась Tamagotchi Uni с Wi-Fi и доступом к виртуальной вселенной Tamaverse.
Учись, или тамагочи умрет
Как сообщала Bandai, с 2024 г. тамагочи переживает очередную волну популярности. В конце июля 2025 г. компания отчиталась, что с момента появления игрушки отгрузила 100 млн этих устройств по всему миру.
Игрушка стала частью тренда на ретро – производитель активно сотрудничал с модными брендами и художниками. Например, модный дом Coperni выпустил тамагочи в виде сумки.
Идея тамагочи оказалась крайне живучей. Один из последних примеров – их внедрение в китайских школах, о чем в марте 2026 г. написала South China Morning Post. Классическую механику там переработали ради образовательных целей. Ученики выбирают одного из 46 цифровых питомцев – от кошечки до сахарного поссума – и растят его.
Жизнь зверька жестко привязана к успеваемости: сдал домашку, получил «пятерку», подмел класс или помог товарищу – заработал баллы, которые можно потратить на существо. Провалил контрольную или нашалил – зверек буквально умирает с голоду на глазах у ребенка. Система отлично работает: один из школьников рассказывал газете, что изо всех сил наверстывает упущенное по математике. Из-за плохих результатов по этому предмету его дельфин застрял на уровне медузы, а он хочет дорастить его до «суперрыбы».