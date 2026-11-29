История тамагочи началась не с детской мечты о необычной игрушке, а с вполне взрослой проблемы: домашнее животное не всегда можно взять с собой. Идею предложил японский предприниматель Акихиро Ёкои, возглавлявший компанию-разработчика игрушек WiZ. Согласно классической версии, он увидел телевизионную рекламу, в которой мальчик хотел захватить в путешествие домашнюю черепаху, но мать запретила. Ёкои задумался, что было бы неплохо иметь питомца, помещающегося в кармане. Сам он, кстати, держал дома целый зверинец: собаку, трех кошек, двух попугаев и несколько насекомых. Фанаты позже пытались отыскать ту самую рекламу про черепашку, но так и не сумели. Похоже, это был первый миф о тамагочи.