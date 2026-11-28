Телеканал NBC 18 ноября сообщил, что республиканцы в палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о поддержке Украины и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер палаты Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст. Речь идет о ежегодном законе об оборонных полномочиях (NDAA), определяющем основные направления военной политики США.