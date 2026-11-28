Уиткофф проведет первый брифинг по Украине для комитета сената США
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет закрытый брифинг по Украине для комитета по международным отношениям сената США. Это следует из опубликованного расписания комитета.
Брифинг пройдет 1 декабря в 22:00 мск. Уиткофф указан в расписании в качестве единственного докладчика.
Члены республиканской партии составляют большинство в этом комитете. Председателем комитета является республиканец Джеймс Э. Риш.
Телеканал NBC 18 ноября сообщил, что республиканцы в палате представителей США добиваются исключения из оборонного законопроекта положений о поддержке Украины и новых санкциях против России. Инициативу продвигают спикер палаты Майк Джонсон и председатель комитета по иностранным делам Брайан Маст. Речь идет о ежегодном законе об оборонных полномочиях (NDAA), определяющем основные направления военной политики США.