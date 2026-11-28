Как отмечается, мера принята для предотвращения риска серьезных нарушений общественного порядка. Поводом стали продолжающиеся блокады перед некоторыми учебными заведениями и вузами, а также демонстрации, участники которых используют пиротехнику и фейерверки. Под ограничение попадает широкий перечень пиротехнических изделий – в частности, петарды с фитилем, воздушные петарды звукового взрыва двойного действия, петарды со вспышечным составом, римские свечи, односкатные свечи зажигания, петарды с черным порохом, ракеты со звуковым эффектом взрыва и другие.