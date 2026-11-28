Власти Франции продлили запрет на продажу пиротехники из-за протестов
Во Франции продлен запрет на продажу пиротехники и фейерверков до 12 декабря. Постановление вышло 27 ноября в официальном вестнике Journal Officiel.
Как отмечается, мера принята для предотвращения риска серьезных нарушений общественного порядка. Поводом стали продолжающиеся блокады перед некоторыми учебными заведениями и вузами, а также демонстрации, участники которых используют пиротехнику и фейерверки. Под ограничение попадает широкий перечень пиротехнических изделий – в частности, петарды с фитилем, воздушные петарды звукового взрыва двойного действия, петарды со вспышечным составом, римские свечи, односкатные свечи зажигания, петарды с черным порохом, ракеты со звуковым эффектом взрыва и другие.
15 ноября Франция ввела временный запрет на продажу и использование пиротехники на фоне протестов. 21 ноября во Франции в акциях против роста цен приняли участие 82 500 человек, 14 ноября – 106 000 человек. 17 ноября с требованием повысить зарплаты работникам государственного сектора вышли 146 000 человек.
Массовые протесты против роста цен во Франции проходят с конца сентября.