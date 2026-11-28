«Газпром»: Европа забирает из хранилищ максимальные объемы газа
Отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) 26 ноября стал «наибольшим для этой даты за всю историю наблюдений», утверждают в госкомпании. В частности, новый суточный максимум подъема газа из хранилищ для 26 ноября зафиксирован во Франции.
«Стремительно расходует газ из ПХГ Германия, обладающая крупнейшими мощностями хранения в Европе. В последние дни из немецких ПХГ отбирается порядка 1% запасов в сутки», – говорится в сообщении.
По подсчетам ТАСС, Европа за месяц отопительного сезона израсходовала 18% закачанного летом газа. Месяц назад заполнение ПХГ достигло осеннего пика – 74,96%. С тех пор суммарный отбор из хранилищ на 32% опережает средние значения за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона (28 октября) Европа израсходовала почти 11 млрд куб. м газа – максимум для первых 30 дней осенне-зимнего периода за всю историю наблюдений.