По подсчетам ТАСС, Европа за месяц отопительного сезона израсходовала 18% закачанного летом газа. Месяц назад заполнение ПХГ достигло осеннего пика – 74,96%. С тех пор суммарный отбор из хранилищ на 32% опережает средние значения за предыдущие пять лет. С начала отопительного сезона (28 октября) Европа израсходовала почти 11 млрд куб. м газа – максимум для первых 30 дней осенне-зимнего периода за всю историю наблюдений.