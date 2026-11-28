В ноябре математик Левент Альпеге, работающий в компании Anthropic, заявил, что получил с помощью ИИ доказательство гипотезы Римана – одной из самых знаменитых нерешенных проблем математики, сформулированной 167 лет назад и касающейся распределения простых чисел. Результат опубликован на языке Lean, предназначенном для проверки доказательств. Заявление пока оценивается, но часть участников международного сообщества Lean уже выразила «полную уверенность» в его правильности. Сам Альпеге признал странность этих математических времен, когда ответы часто опережают объяснение.