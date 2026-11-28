FT: математики не могут объяснить предложенное ИИ решение задач
ИИ сумел решить несколько крайне сложных математических задач, совершив настоящий прорыв, но исследователи до сих пор не вполне понимают, как именно были получены эти решения. Об этом сообщает Financial Times.
Одним из первых с последствиями столкнулся лондонский постдокторант Донгрюль Ким, специализирующийся на теории чисел. В октябре он обнаружил, что предложенное OpenAI доказательство напрямую затрагивает его работу: оно упрощало исследование, но при этом не содержало понятного обоснования того, почему решение верно.
«В чисто математическом смысле хорошо, что задача решена. Но то, как это было сделано, – я не знаю, понимает ли кто-нибудь доказательство даже по сей день. Это ставит все в очень странное положение», – приводит FT слова Кима.
В ноябре математик Левент Альпеге, работающий в компании Anthropic, заявил, что получил с помощью ИИ доказательство гипотезы Римана – одной из самых знаменитых нерешенных проблем математики, сформулированной 167 лет назад и касающейся распределения простых чисел. Результат опубликован на языке Lean, предназначенном для проверки доказательств. Заявление пока оценивается, но часть участников международного сообщества Lean уже выразила «полную уверенность» в его правильности. Сам Альпеге признал странность этих математических времен, когда ответы часто опережают объяснение.
Ранее OpenAI представила сотни рукописей, включая, как утверждалось, доказательства ряда давних проблем. Эксперты отмечали, что среди них есть как впечатляющие работы, так и содержащие ошибки или нечитаемые тексты.
Научный руководитель Кима, профессор Имперского колледжа Лондона Ана Кэраяни, считает доказательство гипотезы Римана во многом «победой человеческой математики», поскольку оно опирается на «все прекрасные структуры, которые мы построили». При этом она подчеркивает важность человеческого контроля и понимания.
Британский математик Маркус дю Сотои, напротив, настроен оптимистично: по его словам, ИИ помог ему решить гипотезу, над которой он работал 40 лет. По его словам, без этой технологии он, вероятно, так и умер бы, не узнав ответа на эту гипотезу.
Вместе с тем Кэраяни предупреждает о рисках неравенства в случае «институционального захвата» математики компаниями, разрабатывающими ИИ. По ее мнению, важно знать не только ответ, но и то, почему он верен.
В сентябре лауреаты медали Филдса заявили, что стремление ИИ-компаний решать математические задачи наносит вред математике и может нарушить сложившийся порядок развития и преемственности знаний. Ученые подчеркнули, что без готовых математиков, которые должны позаботиться о развитии и интеграции идей в математический канон, идеи, зачатые ИИ, никогда не станут полностью живыми. При этом может утратиться важнейшая человеческая цепочка передачи между математиками.