Ведущие математики мира заявили об опасности ИИ для науки

Ученые подчеркнули, что без готовых математиков, которые должны позаботиться о развитии и интеграции идей в математический канон, идеи, зачатые ИИ, никогда не станут полностью живыми. При этом может утратиться важнейшая человеческая цепочка передачи между математиками. Проблемы, с которыми математическое сообщество сталкивается сейчас, сходны с проблемами других научных и творческих профессий. Они указывают на вопрос: как сделать так, чтобы по мере того, как ИИ меняет способы выполнения работы, не упускать из виду то, ради чего эта работа изначально выполнялась.