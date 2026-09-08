Верховный суд рекомендовал адвокатам проверять документы после использования ИИ

Несуществующий пункт был приведен целенаправленно для обоснования своего мнения со ссылкой на разъяснение ВС РФ, которое им никогда не принималось, говорится в определении судебного органа. Это свидетельствует о неуважительном отношении к закону и суду, а также об умышленной попытке введения судебной коллегии в заблуждение, следует из документа. Стороны не могут намеренно делать это, ссылаясь на заведомо не соответствующие действительности обстоятельства, несуществующие нормы права и разъяснения по вопросам судебной практики или приводя заведомо некорректные цитаты из нормативно-правовых и судебных актов, говорится там же. Если стороны готовят свою позицию с опорой на «использование программного обеспечения», то они делают это на «свой риск», сказано там же.