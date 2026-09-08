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Верховный суд рекомендовал адвокатам проверять документы после использования ИИ

Причиной стала ссылка представителя одной из сторон на сгенерированное разъяснение суда
Татьяна Акиншина
Новое определение ВС подчеркивает, что за недостоверное содержание процессуального документа должен нести ответственность не доверитель, а его представитель
Новое определение ВС подчеркивает, что за недостоверное содержание процессуального документа должен нести ответственность не доверитель, а его представитель / Андрей Гордеев / Ведомости

Участвующие в судебном разбирательстве стороны, готовя свою правовую позицию с помощью программного обеспечения, обязаны проверять достоверность полученных результатов. Такая рекомендация следует из определения судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда (СКЭС ВС) РФ, с содержанием которого ознакомились «Ведомости».

Поводом для него послужило разбирательство по жалобе гражданина П. Дорофеева на очередное продление процедуры его банкротства. Мужчина инициировал процедуру восемь лет назад, в 2018 г. В 2019 г. суд признал его банкротом и открыл процедуру реализации имущества для погашения задолженности. Но банкротство до сих пор не завершено из-за инициированных кредитором – ООО «Норд » – споров об оспаривании сделок, в результате которых мать Дорофеева приобрела два транспортных средства, жилой дом и земельный участок, следует из материалов дела. В частности, в рамках одного из таких обособленных споров суды вынесли 42 определения об отложении судебного разбирательства или объявлении перерыва, говорится там же.

При изучении содержания документов сторон ВС обнаружил в отзыве представителя кредитора ссылку на пункт постановления пленума ВС РФ, которого в действительности не существует. Речь идет о вымышленном пункте 15 постановления пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 48. На самом деле это постановление содержит всего 14 пунктов.

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Несуществующий пункт был приведен целенаправленно для обоснования своего мнения со ссылкой на разъяснение ВС РФ, которое им никогда не принималось, говорится в определении судебного органа. Это свидетельствует о неуважительном отношении к закону и суду, а также об умышленной попытке введения судебной коллегии в заблуждение, следует из документа. Стороны не могут намеренно делать это, ссылаясь на заведомо не соответствующие действительности обстоятельства, несуществующие нормы права и разъяснения по вопросам судебной практики или приводя заведомо некорректные цитаты из нормативно-правовых и судебных актов, говорится там же. Если стороны готовят свою позицию с опорой на «использование программного обеспечения», то они делают это на «свой риск», сказано там же.

ВС направил в первую инстанцию – Арбитражный суд Ярославской области – вопрос о наложении судебного штрафа лично на представителя кредитора Антона Иринина. Отдельно суд поручил рассмотреть вопрос о штрафе для самой компании, но уже за другое нарушение – недобросовестное затягивание процедуры банкротства, следует из определения.

Российские суды в пилотном режиме начали применять четыре разные модели искусственного интеллекта (ИИ), обучающиеся на судебной практике ВС РФ, говорил 5 сентября председатель ВС РФ Игорь Краснов. Он отметил, что среди задач – добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия, избежать судебных ошибок и повысить предсказуемость правосудия. Краснов добавил, что в РФ сформирован Центр судебных компетенций в сфере ИИ, который отвечает за выявление практик нейросетей.

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ВС оставил за скобками, чем пользовался представитель кредитора, но вымышленный пункт в его отзыве выглядит как типичная генеративная «галлюцинация» нейросетей, считает руководитель адвокатского бюро «Парадокс» Андрей Кузьмин. Это результат работы ИИ, проявляющийся в создании заведомо несуществующих документов и формировании правовой позиции на основе вымышленных данных, поясняет адвокат по экономическим делам Олег Крысанов.

Российские суды уже применяют за такие нарушения реальные штрафы, продолжил адвокат по налоговым и экономическим спорам адвокатского бюро «Пионер» Исаак Аваков. Например, в мае 2026 г. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оштрафовал ООО «ЦСС» на 50 000 руб., рассказал он. Часть приведенных в кассационной жалобе судебных актов не существовала, часть относилась к совершенно иным спорам, пояснил Аваков.

Новое определение ВС, развивая уже сложившийся в зарубежной практике подход, подчеркивает, что за недостоверное содержание процессуального документа должен нести ответственность не доверитель, а его представитель, говорит юрист Lidings Алена Троицкая. Обязательность вручную перепроверять любые юридически значимые документы должна быть отражена во внутренних регламентах юридических компаний, считает профессор кафедры информационного права и цифровых технологий МГЮА Алексей Ефремов. Это правило также должно быть зафиксировано в соответствующих административных регламентах госорганов, использующих ИИ, которых в настоящий момент нет, подытожил он.

«Ведомости» направили запрос в ВС РФ, чтобы уточнить, как предлагается регулировать использование юристами ИИ.

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