В СПЧ призвали не применять ИИ при написании законопроектов и в суде
Искусственный интеллект (ИИ) недопустимо применять при написании законопроектов и принятии судебных решений, эти сферы должны поддаваться регулированию. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов в ходе заседания комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
«Технологии регулировать в принципе не нужно, а нужно регулировать недопустимое применение систем искусственного интеллекта, то есть уже работающих, в социальной сфере, в массовом обслуживании и в госуправлении <...> Нельзя писать законопроекты с помощью искусственного интеллекта, нельзя принимать судебные решения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ашманов напомнил, что четыре года назад он участвовал в создании кодекса этики ИИ, в котором были обозначены основные принципы в этой сфере. В соответствии с этим документом человек и человеческие ценности всегда должны быть в приоритете. Нейросети не должны принимать автономных и значимых для человечества решений, а контент, созданный ИИ, обязательно нужно маркировать.
В марте Минцифры РФ опубликовало проект федерального закона о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий ИИ. Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью.
27 апреля вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство доработало законопроект. Тогда кабмин разрешил использовать для обучения ИИ-моделей любые доступные данные. Также исчезло требование, чтобы разработкой ИИ-решений занимались исключительно граждане России. Теперь достаточно открыть российское юрлицо и подтвердить соответствие ИИ-модели российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».