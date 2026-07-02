В СПЧ призвали не применять ИИ при написании законопроектов и в суде

Ашманов напомнил, что четыре года назад он участвовал в создании кодекса этики ИИ, в котором были обозначены основные принципы в этой сфере. В соответствии с этим документом человек и человеческие ценности всегда должны быть в приоритете. Нейросети не должны принимать автономных и значимых для человечества решений, а контент, созданный ИИ, обязательно нужно маркировать.