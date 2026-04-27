CNY Бирж.10,964-0,15%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 738,52+0,2%RTSI1 142,23+0,2%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,95-0,2%
Кабмин смягчил требования законопроекта о регулировании ИИ

Изменения внесены после критики со стороны бизнеса
Правительство доработало законопроект о регулировании искусственного интеллекта после критики со стороны бизнеса. Об этом сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко в комментарии радио РБК.

Кабмин разрешил использовать для обучения ИИ-моделей любые доступные данные. Также исчезло требование, чтобы разработкой ИИ-решений занимались исключительно граждане России. Теперь достаточно открыть российское юрлицо и подтвердить соответствие ИИ-модели российскому законодательству и «традиционным духовно-нравственным ценностям».

РБК со ссылкой на источник пишет, что исключили требование для сервисов с аудиторией более 500 000 пользователей регистрироваться в качестве организатора распространения информации (ОРИ). Сервисы со статусом ОРИ должны устанавливать системы оперативно-розыскных мероприятий, через которые спецслужбы могут получать доступ к переписке и данным пользователей.

24 апреля Григоренко сообщил, что приоритетом кабмина при создании условий для развития IT-бизнеса в России является конструктивный диалог с предпринимателями: «Обратная связь для нас является не просто барометром настроений бизнеса, но и зачастую постановкой задач».

В марте Минцифры разработало проект федерального закона о госрегулировании разработки, применения и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Действие закона будет распространяться на физических и юридических лиц, которые занимаются указанной деятельностью. Ведомство определило субъекты отношений в этой сфере: разработчик модели ИИ, оператор системы ИИ, владелец сервиса ИИ, пользователь этой платформы и государственные органы.

Бизнес раскритиковал инициативу. По их оценкам, принятие инициативы в текущем виде приведет к росту затрат компаний на внедрение ИИ, а вывод продуктов на рынок замедлится, следовало из отзывов на портале проектов нормативных правовых актов.

